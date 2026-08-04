La NASA indica que la Estación Espacial Internacional podría funcionar después de 2030

·40·Tecnología
La NASA indica que la Estación Espacial Internacional podría funcionar después de 2030

La Estación Espacial Internacional (ISS) dispone de recursos técnicos suficientes para continuar sus operaciones después de 2030. Dana Weigel, responsable de los programas de la NASA dedicados a la órbita terrestre baja, lo anunció durante una sesión informativa en Houston, informa TASS. Ixbt.com lo informa .

Por ahora, el plan principal de la NASA y sus socios internacionales no ha cambiado: está previsto finalizar la explotación de la estación a finales de 2030. Después, los especialistas necesitarán cerca de dos años más para preparar el proceso de desorbitación segura y controlada de la ISS.

Capacidades técnicas y sistemas modulares

Sin embargo, Dana Weigel señala que el estado técnico de la estación permitiría utilizarla mucho más allá del plazo previsto. Según sus palabras, el complejo funciona con normalidad en las condiciones actuales y cuenta con una considerable reserva de resistencia.

« Si recibimos otras directrices desde el punto de vista legislativo, estamos preparados para adaptarnos a la situación y cambiar el rumbo de nuestras acciones », declaró Weigel. También añadió que muchos sistemas esenciales de la ISS tienen una estructura modular y pueden sustituirse cuando sea necesario.

Planes futuros e historia en órbita

No es la primera vez que se debate la prolongación de las operaciones de la estación. Anteriormente se informó de que Rusia y Estados Unidos estaban estudiando la posibilidad de mantener la ISS en funcionamiento hasta 2030. Al mismo tiempo, Rusia planea poner en órbita en 2028 el primer módulo de su estación orbital nacional.

Cabe recordar que la Estación Espacial Internacional se encuentra en órbita desde noviembre de 1998. En casi tres décadas, se ha convertido en el laboratorio tripulado más grande de la historia de la humanidad. Actualmente, la masa de la estación es de 435 toneladas, y alcanza aproximadamente 470 toneladas junto con las naves espaciales acopladas a ella.

ISSNASAEspacioEstación OrbitalTecnología
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Elon Musk inicia la construcción del Advanced Technology Chip Fab en TexasElon Musk inicia la construcción del Advanced Technology Chip Fab en TexasHoy, 12:28Las tarjetas gráficas con 4 GB de memoria ponen a prueba sus capacidades en juegos modernosLas tarjetas gráficas con 4 GB de memoria ponen a prueba sus capacidades en juegos modernosHoy, 11:24«Samarqand-2028» se dirige a la órbita con un módulo AI uzbeko…«Samarqand-2028» se dirige a la órbita con un módulo AI uzbeko…Hoy, 08:17Qué resultados ofrece la legendaria tarjeta gráfica GeForce GTX 1080 Ti en los juegos actualesQué resultados ofrece la legendaria tarjeta gráfica GeForce GTX 1080 Ti en los juegos actualesHoy, 05:24El director de Palantir critica el mercado de la inteligencia artificialEl director de Palantir critica el mercado de la inteligencia artificialHoy, 04:26Presentado el Honor Band 11 Pro: 26 días de autonomía y GPSPresentado el Honor Band 11 Pro: 26 días de autonomía y GPSHoy, 04:21
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Tecnología noticias

La NASA fotografía un fenómeno inusual en el mar Negro desde el espacio
La NASA fotografía un fenómeno inusual en el mar Negro desde el espacio
El clima mundial en peligro: la probabilidad de un «Super El Niño» alcanza el 81 %
El clima mundial en peligro: la probabilidad de un «Super El Niño» alcanza el 81 %
La formación de una nueva capa de corteza oceánica observada en directo por primera vez
La formación de una nueva capa de corteza oceánica observada en directo por primera vez
Científicos detectan por primera vez una atmósfera en un exoplaneta similar a la Tierra
Científicos detectan por primera vez una atmósfera en un exoplaneta similar a la Tierra
El Apple iPhone 18 Pro aparece por primera vez en video: Revolución en cámara y diseño
El Apple iPhone 18 Pro aparece por primera vez en video: Revolución en cámara y diseño
Toyota anuncia garantía de por vida para coches eléctricos: las baterías se reemplazarán gratis
Toyota anuncia garantía de por vida para coches eléctricos: las baterías se reemplazarán gratis
Un cliente en EE. UU. compra una potente PC gamer a un precio récord en una tienda
Un cliente en EE. UU. compra una potente PC gamer a un precio récord en una tienda
Revolución energética: llegan al mercado nuevas baterías de sodio-ion con 25 años de vida útil
Revolución energética: llegan al mercado nuevas baterías de sodio-ion con 25 años de vida útil