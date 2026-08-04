La NASA indica que la Estación Espacial Internacional podría funcionar después de 2030

La Estación Espacial Internacional (ISS) dispone de recursos técnicos suficientes para continuar sus operaciones después de 2030. Dana Weigel, responsable de los programas de la NASA dedicados a la órbita terrestre baja, lo anunció durante una sesión informativa en Houston, informa TASS. Ixbt.com lo informa .

Por ahora, el plan principal de la NASA y sus socios internacionales no ha cambiado: está previsto finalizar la explotación de la estación a finales de 2030. Después, los especialistas necesitarán cerca de dos años más para preparar el proceso de desorbitación segura y controlada de la ISS.

Capacidades técnicas y sistemas modulares

Sin embargo, Dana Weigel señala que el estado técnico de la estación permitiría utilizarla mucho más allá del plazo previsto. Según sus palabras, el complejo funciona con normalidad en las condiciones actuales y cuenta con una considerable reserva de resistencia.

« Si recibimos otras directrices desde el punto de vista legislativo, estamos preparados para adaptarnos a la situación y cambiar el rumbo de nuestras acciones », declaró Weigel. También añadió que muchos sistemas esenciales de la ISS tienen una estructura modular y pueden sustituirse cuando sea necesario.

Planes futuros e historia en órbita

No es la primera vez que se debate la prolongación de las operaciones de la estación. Anteriormente se informó de que Rusia y Estados Unidos estaban estudiando la posibilidad de mantener la ISS en funcionamiento hasta 2030. Al mismo tiempo, Rusia planea poner en órbita en 2028 el primer módulo de su estación orbital nacional.

Cabe recordar que la Estación Espacial Internacional se encuentra en órbita desde noviembre de 1998. En casi tres décadas, se ha convertido en el laboratorio tripulado más grande de la historia de la humanidad. Actualmente, la masa de la estación es de 435 toneladas, y alcanza aproximadamente 470 toneladas junto con las naves espaciales acopladas a ella.