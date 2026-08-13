Pau Cubarsí se convierte en el gran favorito entre los candidatos al Golden Boy 2026

El defensa del FC Barcelona Pau Cubarsí se ha convertido en el principal favorito para conquistar el prestigioso Golden Boy 2026. Según la información publicada por un medio deportivo, el futbolista de diecinueve años ha llamado la atención de los especialistas gracias a su rendimiento regular y fiable con su club y su selección, y se ha colocado líder de la clasificación. Así lo informa Goal.com.

Actualmente, el joven futbolista también figura entre los diez primeros del ranking del Balón de Oro gracias a sus destacadas actuaciones esta temporada. Su dominio en la última actualización de la lista del Golden Boy resulta evidente.

Los líderes de la clasificación y sus principales perseguidores

Según el medio deportivo, Pau Cubarsí aventaja en 700 puntos a su compañero de equipo Lamine Yamal , segundo clasificado. Recordemos que Lamine Yamal recibió este premio en 2024. El podio lo completa Yan Diomande, incorporado por el Real Madrid durante el mercado de fichajes de verano y trasladado a la capital española por 125 millones de euros más variables.

El centrocampista del Paris Saint-Germain Warren Zaïre-Emery ocupa también la tercera posición, a 6.000 puntos del defensa del Barcelona. El internacional marroquí Ayoub Bouaddi, considerado un posible objetivo del Manchester City, se encuentra en el quinto puesto.

Los jóvenes talentos de los gigantes españoles

La influencia del club catalán vuelve a quedar claramente reflejada en esta prestigiosa lista. Además de Cubarsí y Lamine Yamal, otro talento del FC Barcelona, Marc Bernal, aparece entre los cien primeros y ocupa la vigésima posición.

El Real Madrid también cuenta con tres representantes en esta clasificación. Junto a Yan Diomande, Endrick ocupa la octava posición, mientras que Thiago Pitarch se sitúa en el cuadragésimo puesto. Estos resultados demuestran el futuro especialmente prometedor del fútbol español.