El delantero del Barcelona y de la selección española Ferran Torres continuará su carrera en la Ligue 1 francesa.

El periodista más fiable del mundo de los fichajes, Fabrizio Romano, informó de que el actual campeón de Francia, el PSG, había alcanzado un acuerdo sólido con el Barcelona por el fichaje del internacional español.

Importe del fichaje y detalles del contrato

Según la información de la fuente, el valor total del fichaje asciende a 50 millones de euros .

Previamente, se había informado de que los representantes de la dirección deportiva parisina habían acordado por completo con el jugador de 26 años las condiciones de su contrato. Ferran Torres aceptó tener un papel importante en el nuevo proyecto.

Las estadísticas de la última temporada de Torres en el Barcelona

Ferran Torres fue uno de los jugadores más productivos y útiles del Barça la temporada pasada. Con el conjunto catalán, supo aprovechar al máximo las oportunidades que recibió sobre el terreno de juego:

Partidos disputados: 49 encuentros en todas las competiciones;

Goles: 21;

Asistencias: 3.

El contrato vigente del delantero español con el Barcelona estaba previsto hasta el verano de 2027. El prestigioso portal Transfermarkt valora actualmente el valor de mercado del jugador en 55 millones de euros. A pesar de ello, la directiva del PSG logró cerrar el acuerdo por un precio ligeramente inferior.

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