« Sois gente insignificante »: la rivalidad entre Merab y Umar sube a un nuevo nivel

El excampeón del peso gallo de la UFC, Merab Dvalishvili, respondió de forma contundente y tajante a las críticas del luchador ruso Umar Nurmagomedov y su entorno.

El deportista georgiano aclaró los detalles del altercado y la pelea con el luchador ruso Ahmed Gadjimagomedov durante la rueda de prensa del torneo RAF, celebrado en Tiflis.

«Si venís con malas intenciones, pagaréis las consecuencias»

En un vídeo publicado en redes sociales, Dvalishvili explicó su postura y la educación que recibió con estas palabras:

«Umar y algunas personas insignificantes siguen diciendo todo tipo de tonterías sobre mí. Probablemente no sabéis nada de la vida, pero yo soy un hombre. Si me faltáis al respeto y empezáis a hablar en voz alta en otro idioma, os daré una bofetada. Porque soy así y me han educado de esa manera. Esta es mi cultura y eso es exactamente lo que merecéis. No importa en qué país me encuentre: si venís con malas intenciones, recibiréis exactamente lo que habéis venido a buscar»— declaró Dvalishvili.

«¿Qué habría pasado si 50.000 jóvenes hubieran salido a la calle?»

El luchador georgiano subrayó que él mismo calmó la situación; de lo contrario, las consecuencias para los invitados presentes en Tiflis podrían haber sido muy graves y peligrosas:

«Después de aquel incidente, volví a comprender que estaba en Georgia. Todos los adolescentes, jóvenes y amigos de Tiflis querían pelearse. Allí había 200 invitados de distintos países, mientras que en mi país viven millones de personas. Podéis imaginar qué habría pasado si tan solo 50.000 jóvenes hubieran salido a la calle. Por eso encontré al chico que había provocado el conflicto, le estreché la mano y lo resolví todo por la vía pacífica. Pero vosotros, gente insignificante, ¡dejad de decir tonterías sin haber estado allí!»

Los próximos combates de los luchadores

En medio de estas declaraciones contundentes, ambos peleadores afrontan por delante combates muy importantes y de gran responsabilidad:

Merab Dvalishvili: el 24 de octubre en Abu Dabi, en el torneo UFC 333 subirá al octágono contra Petr Yan para intentar recuperar el cinturón en el combate definitivo de su trilogía.

Umar Nurmagomedov: el 29 de agosto en Macao, en el UFC Fight Night 286 se enfrentará a Song Yadong en el combate estelar del evento.

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