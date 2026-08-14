« Sois gente insignificante »: la rivalidad entre Merab y Umar sube a un nuevo nivel

·7·Deportes
« Sois gente insignificante »: la rivalidad entre Merab y Umar sube a un nuevo nivel

El excampeón del peso gallo de la UFC, Merab Dvalishvili, respondió de forma contundente y tajante a las críticas del luchador ruso Umar Nurmagomedov y su entorno.

El deportista georgiano aclaró los detalles del altercado y la pelea con el luchador ruso Ahmed Gadjimagomedov durante la rueda de prensa del torneo RAF, celebrado en Tiflis.

«Si venís con malas intenciones, pagaréis las consecuencias»

En un vídeo publicado en redes sociales, Dvalishvili explicó su postura y la educación que recibió con estas palabras:

«Umar y algunas personas insignificantes siguen diciendo todo tipo de tonterías sobre mí. Probablemente no sabéis nada de la vida, pero yo soy un hombre. Si me faltáis al respeto y empezáis a hablar en voz alta en otro idioma, os daré una bofetada. Porque soy así y me han educado de esa manera. Esta es mi cultura y eso es exactamente lo que merecéis. No importa en qué país me encuentre: si venís con malas intenciones, recibiréis exactamente lo que habéis venido a buscar»— declaró Dvalishvili.

«¿Qué habría pasado si 50.000 jóvenes hubieran salido a la calle?»

El luchador georgiano subrayó que él mismo calmó la situación; de lo contrario, las consecuencias para los invitados presentes en Tiflis podrían haber sido muy graves y peligrosas:

«Después de aquel incidente, volví a comprender que estaba en Georgia. Todos los adolescentes, jóvenes y amigos de Tiflis querían pelearse. Allí había 200 invitados de distintos países, mientras que en mi país viven millones de personas. Podéis imaginar qué habría pasado si tan solo 50.000 jóvenes hubieran salido a la calle. Por eso encontré al chico que había provocado el conflicto, le estreché la mano y lo resolví todo por la vía pacífica. Pero vosotros, gente insignificante, ¡dejad de decir tonterías sin haber estado allí!»

Los próximos combates de los luchadores

En medio de estas declaraciones contundentes, ambos peleadores afrontan por delante combates muy importantes y de gran responsabilidad:

  • Merab Dvalishvili: el 24 de octubre en Abu Dabi, en el torneo UFC 333 subirá al octágono contra Petr Yan para intentar recuperar el cinturón en el combate definitivo de su trilogía.

  • Umar Nurmagomedov: el 29 de agosto en Macao, en el UFC Fight Night 286 se enfrentará a Song Yadong en el combate estelar del evento.

Deja tu opinión en los comentarios y comparte el artículo con tus conocidos a través de Telegram u otras redes sociales.

Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

¿Qué proyecto está preparando Xavi Hernández con la selección de los Países Bajos?¿Qué proyecto está preparando Xavi Hernández con la selección de los Países Bajos?Hoy, 08:04El Barcelona vende a su goleador: el PSG cierra el fichaje de Ferran TorresEl Barcelona vende a su goleador: el PSG cierra el fichaje de Ferran TorresHoy, 07:59Encontraron al ganador en Estados Unidos: ¿qué estrellas se pueden comprar con 1.040 millones de dólares?Encontraron al ganador en Estados Unidos: ¿qué estrellas se pueden comprar con 1.040 millones de dólares?Hoy, 06:11Hansi Flick quiere resolver el problema de liderazgo del BarcelonaHansi Flick quiere resolver el problema de liderazgo del BarcelonaHoy, 04:37El Inter atrae a futbolistas ingleses en el mercado de fichajesEl Inter atrae a futbolistas ingleses en el mercado de fichajesHoy, 02:32La directiva del Milan decide el futuro de Rafael LeãoLa directiva del Milan decide el futuro de Rafael LeãoHoy, 01:57
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Shakira revela quién la ayudó a contactar a Mbappé
Shakira revela quién la ayudó a contactar a Mbappé
Lamine Yamal revela las palabras que Messi le dijo tras la final
Lamine Yamal revela las palabras que Messi le dijo tras la final
Una apuesta de 12 días convertida en campeonato: Murodov hace historia (video)
Una apuesta de 12 días convertida en campeonato: Murodov hace historia (video)
Messi comenta la foto en la que bañaba a Yamal cuando tenía seis meses
Messi comenta la foto en la que bañaba a Yamal cuando tenía seis meses
Cristiano Ronaldo ha fijado la fecha de su retirada de la selección de Portugal
Cristiano Ronaldo ha fijado la fecha de su retirada de la selección de Portugal
Totti sobre Shomurodov: de la injusticia en Roma a la historia en el Mundial 2026
Totti sobre Shomurodov: de la injusticia en Roma a la historia en el Mundial 2026
¿Qué nota recibió Abduqodir Husanov en su debut con el Manchester City?
¿Qué nota recibió Abduqodir Husanov en su debut con el Manchester City?
La FIFA revela las impresionantes estadísticas de Abduqodir Husanov
La FIFA revela las impresionantes estadísticas de Abduqodir Husanov