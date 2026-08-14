¿Por qué se ha estancado el traspaso de Rodrigo Mora?

Las negociaciones entre la AS Roma y el FC Porto por el traspaso del prometedor centrocampista Rodrigo Mora han quedado temporalmente estancadas. Aunque en los últimos días existía una gran confianza en que las partes alcanzarían un acuerdo, los últimos detalles y las discrepancias sobre las condiciones económicas han ralentizado el proceso. Goal.com informa de que.

Según la información difundida por ixbt.com y otros medios deportivos, la AS Roma envió al FC Porto una oferta que incluía una cesión de pago de 9 millones de euros y una opción de compra futura por 41 millones de euros. El importe total de 50 millones de euros se ajusta a las exigencias del club portugués. Sin embargo, el principal problema sigue siendo que la compra no es obligatoria, sino que figura simplemente como una opción.

Los intentos de mediación en los que participaron el presidente del FC Porto, André Villas-Boas, y el famoso agente Jorge Mendes tampoco han dado por ahora el resultado esperado. Rodrigo Mora, nacido en 2007, se formó en la academia del FC Porto, y el club pretende obtener un beneficio económico con su salida y equilibrar su presupuesto. Por ello, los portugueses quieren que la compra se convierta en obligatoria si se cumplen determinadas condiciones.

La postura de la AS Roma y sus limitaciones económicas

Por su parte, los romanos rechazan rotundamente incluir una cláusula de compra obligatoria en el contrato debido a las normas del fair play financiero y a las elevadas cifras del acuerdo. Debido a sus limitaciones presupuestarias, la directiva de la AS Roma prefiere limitarse a una opción de compra. Como resultado, las negociaciones entre ambos clubes están actualmente estancadas, aunque el acuerdo no se ha roto por completo.

Según Goal.com, el entrenador italiano del FC Porto, Francesco Farioli, intentó rebajar la tensión al pronunciarse sobre los rumores de traspaso en una rueda de prensa. Calificó las negociaciones con el club romano de simple ruido innecesario y aseguró que el futbolista permanecería en su equipo.

«No hay ninguna novedad al respecto. El mercado de fichajes siempre funciona así. Me parece incorrecto que la ventana de fichajes permanezca abierta durante la competición, pero esto exige profesionalidad por parte de todos», declaró Farioli.

La firme postura de Farioli sobre Rodrigo Mora

En la rueda de prensa, Farioli añadió que durante la última semana habían circulado muchas informaciones sobre el jugador, pero que la mayoría carecía de una base concreta. También destacó especialmente la actitud profesional del joven talento.

«Rodrigo Mora es un excelente profesional, es jugador del FC Porto y un ferviente aficionado del club. Lo alinearemos cuando consideremos que sea el momento adecuado», concluyó el entrenador.