El capitán de la selección escocesa, Andy Robertson, está a solo cinco partidos de batir el récord nacional que pertenece a la leyenda Kenny Dalglish. Se espera que el experimentado lateral izquierdo de 32 años se convierta pronto en el jugador con más apariciones en la historia de Escocia, lo que abriría una página importante en la historia del fútbol del país. Goal.com informa .

Según Goal.com, el exdefensa central de la selección escocesa Colin Hendry calificó el logro de Andy Robertson como un «logro realmente extraordinario». En opinión de Hendry, su compatriota merece plenamente este reconocimiento gracias a su profesionalismo y a la regularidad de sus actuaciones.

Un paso firme hacia una marca legendaria

Kenny Dalglish, conocido como «King Kenny», era el único jugador que había disputado más de 100 partidos con Escocia. Puso fin a su brillante carrera internacional de 15 años en 1986. Desde entonces, durante casi cuatro décadas, ningún futbolista escocés había logrado acercarse a esta marca.

Andy Robertson debutó con la selección en 2014 y actualmente luce el brazalete de capitán con orgullo. Llevó a su selección al Mundial de 2026. Aunque el torneo terminó prematuramente para los escoceses en la fase de grupos, el defensa ha demostrado que no tiene intención de poner fin a su carrera internacional.

Un nuevo récord y los desafíos que le esperan

Si Robertson continúa con su carrera internacional, podría superar el récord de Dalglish antes de que termine el año. Escocia tiene por delante seis partidos de la Liga de Naciones de la UEFA en septiembre, octubre y noviembre. La selección se enfrentará a Eslovenia, Suiza y Macedonia del Norte en esos encuentros.

Cabe recordar que Andy Robertson puso fin a sus nueve años en el Liverpool y se incorporó al Tottenham. Si comienza con éxito su etapa en el club londinense, está llamado a mantener su puesto en el once titular bajo las órdenes del nuevo entrenador que será nombrado tras la salida de Steve Clarke.

En una entrevista, el exfutbolista Colin Hendry elogió las cualidades profesionales de Robertson: «He trabajado muy duro para todos los equipos en los que jugué y fui incluido dos veces en el equipo ideal de la Premier League inglesa. Pero que tus rivales y compañeros te sitúen por encima de los demás significa más que cualquier otra cosa», añadió.