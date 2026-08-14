Dimisión inesperada en la Casa Blanca: ¿por qué se marcha el «cardenal en la sombra» de Trump?

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Dimisión inesperada en la Casa Blanca: ¿por qué se marcha el «cardenal en la sombra» de Trump?

La administración del presidente estadounidense Donald Trump atraviesa un nuevo e importante cambio de personal. El asesor adjunto de seguridad nacional de la Casa Blanca Andy Baker dejará oficialmente su cargo en las próximas semanas.

Así lo informa el prestigioso medio estadounidense Axios basándose en fuentes de confianza dentro de la administración.

El líder en la sombra de la Casa Blanca: la figura decisiva en Ucrania e Irán

Aunque Andy Baker rara vez aparece en público, se le considera la persona que desempeñó un «papel clave» en las decisiones más importantes de Washington sobre política exterior y seguridad nacional. Anteriormente fue el principal asesor de seguridad nacional del vicepresidente J. D. Vance, y desde la primavera de 2026 ocupaba el cargo de asesor adjunto en la Casa Blanca.

Baker domina a la perfección el ruso, el búlgaro y el persa, y su influencia estratégica ha sido muy amplia:

  • Crisis de Ucrania: desarrolló los parámetros de las negociaciones entre Rusia y Ucrania, y propuso ideas de paz «creativas» sobre el acuerdo de minerales y la resolución del conflicto;

  • Cuestión iraní: participó personalmente en las complejas negociaciones con Teherán y estuvo en el centro de la toma de decisiones durante los ataques estadounidenses contra la infraestructura nuclear de Irán;

  • Nueva estrategia de seguridad: participó en la redacción del polémico discurso de Vance en la Conferencia de Múnich de 2025 y de la nueva Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos.

«Ha sido un viaje extraordinario»: los motivos de su marcha y sus próximos planes

Este experimentado diplomático, que trabajó entre 2010 y 2023 en el Departamento de Estado, incluidos Afganistán y la sede de la OTAN, decidió abandonar voluntariamente el servicio público.

Según personas cercanas a Baker, pretende pasar más tiempo con su familia y permaneció en la administración varios meses más de lo previsto para entregar completamente sus asuntos a los nuevos responsables:

«Ha sido realmente un viaje extraordinario. Me siento infinitamente orgulloso de todos los grandes logros que alcanzamos y enormemente agradecido al presidente, al vicepresidente y al secretario de Estado Marco Rubio», declaró Baker a Axios en una entrevista.

Según la información disponible, Cliff Sims continuará como asesor del vicepresidente, mientras que Mike Needham ejercerá como asesor adjunto de la Casa Blanca. Se espera que Baker pase al sector privado y trabaje junto al exasesor de Trump, Robert O’Brien.

Una sucesión de dimisiones en el equipo de la Casa Blanca

La salida de Baker no es la única pérdida para el equipo de Trump. El 12 de agosto, la portavoz de la Casa Blanca Karoline Leavitt también anunció que dejaría su cargo a finales de agosto por motivos familiares. Estos cambios indican el comienzo de una nueva etapa en el sistema de comunicación exterior e interior de la Casa Blanca.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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