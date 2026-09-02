Gran cambio en Cataluña: ¿Por qué Casadó dejó el FC Barcelona?

El FC Barcelona realizó un nuevo cambio importante en su mediocampo al cierre del mercado de fichajes de verano. Marc Casadó, uno de los líderes formados en La Masia, continuará su carrera en el club que representa a la ciudad de La Coruña.

El futbolista español de 22 años jugará en su nuevo equipo en calidad de cedido durante una temporada.

Opción de 30 M€ y condiciones del contrato

Aspectos financieros del acuerdo oficial entre clubes:

Opción de compra: Según el contrato de cesión, el club de La Coruña tendrá el derecho de adquirir al jugador al finalizar la temporada por 30 millones de euros ;

Contrato actual con el FC Barcelona: El contrato principal del mediocampista con los catalanes está vigente hasta el verano de 2028 ;

Valor de mercado: El prestigioso portal Transfermarkt estima el valor actual del talento español en 18 millones de euros .

Estadísticas de Casadó en el Barça y punto de crecimiento

Lugar del joven mediocampista en el primer equipo: