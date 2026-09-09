Apple presenta su primer smartphone plegable: el iPhone Duo

Durante una presentación especial en Cupertino, Apple reveló el iPhone Duo, el primer dispositivo plegable en su historia. Es el primer producto importante lanzado bajo el liderazgo del nuevo CEO de la compañía, John Ternus, generando un gran interés entre los entusiastas de la tecnología en todo el mundo. Así lo informa Techcrunch.com que comunica.

Representantes de la empresa destacaron que la creación del nuevo gadget se inspiró en la versatilidad de los iPad. Durante la presentación, se demostró en la práctica cómo los usuarios pueden utilizar el dispositivo en modo vertical una vez desplegado por completo.

Formato de pantalla extendido y entorno competitivo

Los primeros dispositivos plegables del mercado solían parecer placas verticales estrechas y largas. Apple tomó un camino diferente al elegir un formato de pantalla más amplio, que ofrece la proporción más cómoda para ver vídeos. Esta solución mejora significativamente la calidad de las imágenes cuando el dispositivo está totalmente abierto.

Cabe señalar que competidores clave como Samsung y Xiaomi ya habían lanzado teléfonos plegables de formato ancho antes que Apple. Sin embargo, según ixbt.com, se espera que este paso de Apple impulse aún más la demanda general de este tipo de tecnología.

Perspectivas y previsiones del mercado

Basándose en datos de la firma de análisis Counterpoint, se informa que actualmente los dispositivos plegables representan menos del 2 % del mercado total de smartphones. A pesar de ello, el iPhone Duo podría marcar un verdadero punto de inflexión en el mercado.

Los analistas prevén que el nuevo iPhone Duo alcance un éxito rotundo y se espera que capture hasta el 25 % del mercado de smartphones plegables para finales de año. Esto sentará las bases para que Apple consolide inmediatamente su posición en este nuevo segmento.