iPhone 18 Pro y Pro Max presentados oficialmente: ¿Qué sorprende de los nuevos buques insignia?

Apple ha presentado oficialmente sus nuevos smartphones insignia: iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max En estos nuevos dispositivos, la compañía se ha centrado en la potencia del procesador, la inteligencia artificial, las capacidades de la cámara y la autonomía.

En particular, el chip A20 Pro de 2 nm, el sistema de refrigeración actualizado, las capacidades mejoradas de Apple Intelligence y el nuevo color Burgundy se han convertido en los aspectos más comentados de la nueva generación de iPhone.

A20 Pro: Apple cambia por primera vez a un chip de 2 nm

La principal novedad del iPhone 18 Pro y Pro Max es el procesador A20 Pro .

El nuevo chip está diseñado con tecnología de 2 nm, buscando ofrecer una mayor eficiencia de rendimiento y ahorro de energía en comparación con la generación anterior.

El A20 Pro está equipado con una CPU de 6 núcleos y una GPU de 7 núcleos. Apple destaca que el rendimiento gráfico ha aumentado significativamente y que las capacidades del Neural Engine se han ampliado.

Otro aspecto importante del nuevo chip es su funcionamiento con un sistema de refrigeración vapor chamber mejorado.

Esto es especialmente crucial para juegos, edición de video y funciones de inteligencia artificial que exigen mucho al dispositivo durante largos periodos.

Récord en batería

Apple también ha mejorado significativamente la autonomía en sus nuevos modelos Pro.

Especialmente, el iPhone 18 Pro Max muestra uno de los resultados más altos entre los smartphones de la marca con hasta 45 horas de reproducción de video .

El iPhone 18 Pro, por su parte, puede alcanzar hasta 36 horas de reproducción de video.

Además, gracias al sistema de carga rápida, es posible cargar el dispositivo al 50% en 15 minutos.

Estos cambios son esenciales para quienes utilizan activamente pantallas grandes, procesadores de alto rendimiento y funciones de inteligencia artificial.

Apple pone mayor énfasis en la inteligencia artificial

La inteligencia artificial ocupa un lugar central en la presentación del iPhone 18 Pro.

El nuevo Siri , basado en Apple Intelligence, cuenta con capacidades ampliadas para entender comandos de usuario y realizar diversas tareas.

Apple subraya que una parte importante de estas funciones se ejecuta directamente en el dispositivo, lo cual es un pilar de la estrategia de la empresa en cuanto a privacidad de datos.

El Neural Engine también ha sido mejorado considerablemente para potenciar las capacidades de IA de los nuevos iPhone.

Novedades importantes en la cámara

Uno de los cambios más interesantes en el sistema de cámara del iPhone 18 Pro es la cámara principal con apertura variable.

Esto permite a la cámara del smartphone controlar la cantidad de luz con mayor precisión. Como resultado, el usuario tiene más control sobre la exposición y el desenfoque de fondo en las fotos.

Apple también ha ampliado las funciones de control profesional de la cámara.

La mayor sorpresa en el diseño: Burgundy

Los cambios estéticos no son revolucionarios. Apple ha mantenido el concepto de diseño general, pero se han actualizado algunos detalles.

El iPhone 18 Pro y Pro Max se ofrecen en cuatro colores:

Deep Black;

Silver;

Glacier Blue;

Burgundy.

En particular, el nuevo Burgundy — un tono rojo-violeta oscuro — se ha convertido en una de las variantes más destacadas de la serie.

Además, los colores del cuerpo de aluminio y el cristal Ceramic Shield en la parte trasera se han armonizado aún más.

¿Cuál es el precio?

Apple también ha anunciado el precio inicial de sus nuevos modelos Pro.

iPhone 18 Pro desde 1 199 $,

iPhone 18 Pro Max desde 1 299 $ .

Las preventas comienzan el 12 de septiembre, y la venta oficial de los nuevos smartphones se lanzará el 18 de septiembre.

Principales novedades del iPhone 18 Pro

Característica iPhone 18 Pro iPhone 18 Pro Max Procesador A20 Pro, 2 nm A20 Pro, 2 nm Reproducción de video Hasta 36 horas Hasta 45 horas Carga rápida 50% en 15 min 50% en 15 min Colores 4 4 Precio inicial 1 199 $ 1 299 $ Lanzamiento 18 de septiembre 18 de septiembre

Una nueva etapa para Apple

La presentación del iPhone 18 Pro y Pro Max se ha convertido en un evento más importante para Apple que un simple lanzamiento de nuevos smartphones.

La empresa refuerza simultáneamente el procesador de 2 nm, la inteligencia artificial, la cámara potente y la autonomía extendida .

Por lo tanto, la pregunta principal para la serie iPhone 18 Pro ya no es «¿cuánto ha cambiado el diseño?».

La pregunta es: ¿cómo transformará Apple la experiencia del usuario a través de su chip de nueva generación y sus capacidades de IA?

La respuesta será más clara una vez que los nuevos iPhone lleguen a las tiendas y se prueben sus resultados reales.