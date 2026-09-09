Apple presenta los Apple Watch Series 12 y Watch Ultra 4 con inteligencia artificial

·3·Tecnología
Apple presenta los Apple Watch Series 12 y Watch Ultra 4 con inteligencia artificial

En su tradicional evento de presentación en Cupertino, Apple ha revelado su nueva generación de relojes inteligentes: el Apple Watch Series 12 y el Apple Watch Ultra 4. Según Ixbt.com, aunque el diseño exterior no ha sufrido cambios radicales, estos dispositivos han recibido importantes actualizaciones de software enriquecidas con capacidades de inteligencia artificial. Así lo informa Techcrunch.com señala .

Inteligencia artificial y capacidades de audio

Los nuevos relojes inteligentes se unen a la creciente gama de dispositivos portátiles basados en IA. Una de las funciones más destacadas, llamada «Audio Intelligence», permite a los usuarios recordar detalles importantes de conversaciones cotidianas y revisarlos cuando sea necesario.

Gracias a la función «Live Rewind», es posible retroceder hasta 15 segundos en una conversación. Al presionar dos veces la Digital Crown, la transcripción de los últimos 15 segundos se muestra en formato de texto. Los usuarios pueden hacer preguntas sobre este contenido a través de Siri o guardarlo en la nueva aplicación Siri para consultarlo más tarde.

Además, la función «Siri Recap», que analiza los sonidos ambientales, permite registrar las conclusiones principales de reuniones o conferencias. Cuando esta función está activa, Apple Intelligence genera automáticamente un título y los puntos clave al finalizar la conversación. Para personas con discapacidad auditiva, se ha introducido un sistema de «Sound Recognition» que identifica sirenas, alarmas, timbres y llantos de bebé. Apple asegura que estas funciones de audio no crean ni almacenan grabaciones de voz.

Un nuevo nivel de seguimiento de salud

Ambos modelos están equipados con un sistema de seguimiento de salud mejorado, con electrodos de mayor superficie para garantizar un mejor contacto con la piel durante la lectura del ECG. Para mejorar la sensibilidad óptica, los fotodiodos han sido rediseñados y dispuestos en forma de anillo para capturar la luz de manera más eficiente.

Los LED verdes, más eficientes, permiten una medición precisa de la frecuencia cardíaca durante todo el día, incluso en movimiento. El nuevo sistema de salud proporciona datos de alta frecuencia de forma continua. Ahora, los indicadores de frecuencia cardíaca se miden cada cinco segundos, lo que supone 60 veces más que antes.

Inspirados en la experiencia de los anillos inteligentes, los nuevos relojes integran puntuaciones de preparación (readiness scores) que analizan la actividad reciente, los signos vitales y la calidad del sueño. También se ha introducido la función «Health Age», que indica si los indicadores de salud coinciden con la edad real del usuario basándose en el VO2 max y los datos de sueño.

AppleAppleWatchTecnologíaInteligenciaArtificialSmartWatch
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Apple presenta la nueva aplicación Health para la evaluación de la saludApple presenta la nueva aplicación Health para la evaluación de la saludAyer, 23:22iPhone 18 Pro y Pro Max presentados oficialmente: ¿Qué sorprende de los nuevos buques insignia?iPhone 18 Pro y Pro Max presentados oficialmente: ¿Qué sorprende de los nuevos buques insignia?Ayer, 23:06Apple presenta los iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro MaxApple presenta los iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro MaxAyer, 22:56John Ternus afirma que el iPhone es el mejor dispositivo para la era de la IAJohn Ternus afirma que el iPhone es el mejor dispositivo para la era de la IAAyer, 22:53Apple presenta su primer smartphone plegable: el iPhone DuoApple presenta su primer smartphone plegable: el iPhone DuoAyer, 22:50Apple presenta los nuevos modelos iPhone 18 ProApple presenta los nuevos modelos iPhone 18 ProAyer, 22:21
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Tecnología noticias

Una camiseta que no necesita lavarse en un mes: contiene oro (vídeo)
Una camiseta que no necesita lavarse en un mes: contiene oro (vídeo)
Presentan en Pekín un nuevo robot biónico con piel artificial
Presentan en Pekín un nuevo robot biónico con piel artificial
Un pago de iPhone provoca una tragedia familiar (vídeo)
Un pago de iPhone provoca una tragedia familiar (vídeo)
Un meteorito encontrado en la Antártida cambia la comprensión del sistema solar
Un meteorito encontrado en la Antártida cambia la comprensión del sistema solar
El planeta Tierra se convirtió en un enorme detector en busca de materia oscura
El planeta Tierra se convirtió en un enorme detector en busca de materia oscura
Se conoce la potencia de carga de los flagships Samsung Galaxy S27
Se conoce la potencia de carga de los flagships Samsung Galaxy S27
Roskosmos publica una imagen del eclipse solar tomada desde el espacio
Roskosmos publica una imagen del eclipse solar tomada desde el espacio
Publican nuevas imágenes del Starship recuperado en el océano Índico
Publican nuevas imágenes del Starship recuperado en el océano Índico