Apple presenta los Apple Watch Series 12 y Watch Ultra 4 con inteligencia artificial

En su tradicional evento de presentación en Cupertino, Apple ha revelado su nueva generación de relojes inteligentes: el Apple Watch Series 12 y el Apple Watch Ultra 4. Según Ixbt.com, aunque el diseño exterior no ha sufrido cambios radicales, estos dispositivos han recibido importantes actualizaciones de software enriquecidas con capacidades de inteligencia artificial. Así lo informa Techcrunch.com señala .

Inteligencia artificial y capacidades de audio

Los nuevos relojes inteligentes se unen a la creciente gama de dispositivos portátiles basados en IA. Una de las funciones más destacadas, llamada «Audio Intelligence», permite a los usuarios recordar detalles importantes de conversaciones cotidianas y revisarlos cuando sea necesario.

Gracias a la función «Live Rewind», es posible retroceder hasta 15 segundos en una conversación. Al presionar dos veces la Digital Crown, la transcripción de los últimos 15 segundos se muestra en formato de texto. Los usuarios pueden hacer preguntas sobre este contenido a través de Siri o guardarlo en la nueva aplicación Siri para consultarlo más tarde.

Además, la función «Siri Recap», que analiza los sonidos ambientales, permite registrar las conclusiones principales de reuniones o conferencias. Cuando esta función está activa, Apple Intelligence genera automáticamente un título y los puntos clave al finalizar la conversación. Para personas con discapacidad auditiva, se ha introducido un sistema de «Sound Recognition» que identifica sirenas, alarmas, timbres y llantos de bebé. Apple asegura que estas funciones de audio no crean ni almacenan grabaciones de voz.

Un nuevo nivel de seguimiento de salud

Ambos modelos están equipados con un sistema de seguimiento de salud mejorado, con electrodos de mayor superficie para garantizar un mejor contacto con la piel durante la lectura del ECG. Para mejorar la sensibilidad óptica, los fotodiodos han sido rediseñados y dispuestos en forma de anillo para capturar la luz de manera más eficiente.

Los LED verdes, más eficientes, permiten una medición precisa de la frecuencia cardíaca durante todo el día, incluso en movimiento. El nuevo sistema de salud proporciona datos de alta frecuencia de forma continua. Ahora, los indicadores de frecuencia cardíaca se miden cada cinco segundos, lo que supone 60 veces más que antes.

Inspirados en la experiencia de los anillos inteligentes, los nuevos relojes integran puntuaciones de preparación (readiness scores) que analizan la actividad reciente, los signos vitales y la calidad del sueño. También se ha introducido la función «Health Age», que indica si los indicadores de salud coinciden con la edad real del usuario basándose en el VO2 max y los datos de sueño.