John Ternus afirma que el iPhone es el mejor dispositivo para la era de la IA

El nuevo líder de Apple, John Ternus, anunció la estrategia de la corporación en el campo de la IA durante la apertura del evento "Surprise and Shine". Según Ixbt.com, declaró que la apuesta principal en IA no se centrará en nuevos gadgets, sino en el iPhone, y que la empresa prioriza la privacidad del usuario a diferencia de sus competidores. Así lo informa Techcrunch.com informa .

Durante la presentación en Cupertino, John Ternus realizó su primera aparición importante tras asumir el cargo de dirección de manos de Tim Cook. Actualmente, Tim Cook ocupa el puesto de presidente ejecutivo de la empresa. Ternus destacó que, en la era de la IA, no es necesario crear nuevos tipos de dispositivos, ya que el centro personal inteligente más perfecto del mercado ya existe.

¿Cómo debería ser el dispositivo de IA ideal?

Durante el evento, el nuevo CEO enumeró los requisitos fundamentales para un gadget de IA ideal. Según él, dicho dispositivo debe comprender profundamente el contexto personal del usuario, estar siempre con su dueño y poseer un procesador potente capaz de ejecutar modelos de IA tanto directamente en el dispositivo como mediante tecnologías en la nube.

Asimismo, el dispositivo que actúa como centro inteligente debe contar con una pantalla grande, cámaras y micrófono de alta calidad para ver y escuchar el entorno. Se enfatizó que todo esto debe estar respaldado por una larga duración de batería y ser fácil de usar sin procesos de aprendizaje complejos.

Privacidad y ventaja competitiva

En opinión de Ternus, el dispositivo perfecto debe estar perfectamente integrado con otros gadgets, aplicaciones y servicios. Estos factores hacen del iPhone la plataforma más adecuada para la IA, ya que ofrece un entorno familiar y cómodo para el usuario.

En la presentación también se prestó especial atención a la seguridad de los datos. Según John Ternus, mientras otras empresas ven los datos personales de los usuarios como un objeto de recolección y almacenamiento, Apple se opone a este enfoque.

La función Apple Intelligence, diseñada para ejecutarse tanto como sea posible directamente en el dispositivo, se destacó como el principal diferenciador de la empresa. El nuevo líder subrayó que cualquier confianza pierde su valor si los datos del usuario escapan a su control.