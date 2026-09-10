¿Por qué Islam Makhachev no puede ganar un tercer cinturón de la UFC?

En el mundo de las artes marciales mixtas (MMA), una de las mayores sensaciones en la historia de la UFC es el campeón de dos categorías de peso de Islam Makhachev La posibilidad de que Islam Makhachev gane un cinturón de campeón en una tercera categoría de peso está provocando intensos debates. Tras conquistar las categorías de peso ligero y peso wélter, convirtiéndose en una estrella absoluta de la organización, el plan del luchador daguestaní de subir a la categoría de peso medio (hasta 84 kg) está en el punto de mira del público. Sin embargo, la invicta estrella de la lucha de la UFC, el talentoso luchador estadounidense Bo Nickal, se ha opuesto firmemente a esta idea sensacionalista, declarando abiertamente que este paso no es realista para Makhachev. Entonces, ¿por qué el luchador estadounidense cuestiona las posibilidades de Makhachev, cuál es la verdadera diferencia física en el peso medio y son suficientes las estadísticas de Makhachev en las MMA? Al final del artículo, les presentaremos todos los detalles sobre la intriga principal: la anatomía de la pérdida de peso y los futuros planes históricos de Makhachev.

«Las categorías de peso no se inventaron por casualidad»: la firme declaración de Bo Nickal

El famoso luchador estadounidense Bo Nickal llamó la atención sobre las características específicas de la categoría de peso medio y evaluó duramente las posibilidades de Islam:

Una enorme diferencia de dimensiones físicas: Nikal señala que la diferencia entre el peso ligero/wélter y el peso medio es enorme, y que no se trata solo de un cambio de unos pocos kilogramos;

Gigantes de 98 kilogramos: Los atletas que compiten en la categoría de peso medio (límite de 84 kg) pesan aproximadamente 98 kilogramos en la vida cotidiana y bajan a esta categoría mediante la pérdida de agua;

Diferencia de fuerza en el octágono: Según Bo Nickal, es increíblemente difícil para un atleta que viene de las categorías de 70-77 kg luchar contra tal peso natural y presión física.

«No, la diferencia entre las categorías de peso es demasiado grande. Los luchadores de peso medio bajan desde unos 98 kg. Es demasiado. Las categorías de peso no se inventaron por casualidad», enfatizó Bo Nickal.

El dominio inigualable de Islam Makhachev en la UFC

Las conversaciones sobre un tercer cinturón no surgieron de la nada: el luchador daguestaní ya está haciendo temblar las divisiones:

En la escena profesional desde 2010: Islam Makhachev, de 34 años, ha demostrado regularmente su talento bajo las reglas de las MMA durante más de 15 años;

Un recorrido histórico en la UFC: Habiendo debutado en la organización en 2015, el atleta se convirtió en campeón de la UFC en la categoría de peso ligero (hasta 70 kg) en 2022 y defendió este cinturón con éxito en 4 ocasiones;

Segundo cinturón y título de campeón en dos categorías: En 2025, también alcanzó la cima de la categoría de peso wélter, uniéndose al selecto grupo de «dobles campeones» en la historia de la organización.

La realidad del escenario del tercer cinturón

La pregunta más importante que interesa a muchos aficionados a la lucha y expertos en MMA es: ¿puede Islam Makhachev realmente convertirse en campeón de peso medio y ser el primer «campeón de tres categorías» en la historia de la UFC? La conclusión más importante es que, la preocupación y el análisis fáctico de Bo Nickal están totalmente fundados: los luchadores de peso medio alcanzan un peso real de 93 a 98 kilogramos durante la recuperación antes del combate. Aunque la técnica, las habilidades en el suelo y la filosofía de lucha de Islam Makhachev son superiores, la potencia de golpeo físico y el peso en el clinch de los luchadores de 84 kg podrían debilitar su estilo basado en la lucha. Sin embargo, dado que Makhachev y su equipo de entrenadores han superado repetidamente obstáculos que parecían imposibles, si Islam entra al ring tras un campamento de entrenamiento específico, este duelo histórico se convertirá sin duda en el enfrentamiento más sensacional de la historia de las MMA.

¿Cree que las opiniones de Bo Nickal son correctas? ¿Puede Islam Makhachev resistir a los gigantes que bajan desde 98 kg en la categoría de peso medio, o es su técnica superior capaz de vencer cualquier peso? ¿Debería el campeón daguestaní arriesgarse a buscar un tercer cinturón? ¡Deje sus opiniones en los comentarios y comparta este análisis del intenso debate en el mundo de las MMA con sus allegados y aficionados a las artes marciales!