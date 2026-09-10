Noche de fuego en el octágono: Revelada la cartelera completa y el combate estelar de Noche UFC

Los aficionados mundiales a las artes marciales mixtas (MMA) esperan otra noche de combates inolvidable y candente. En la noche del 12 al 13 de septiembre, la ciudad de Glendale, Arizona (EE. UU.), acogerá el tradicional y prestigioso evento dedicado al Día de la Independencia de México, Noche UFC Este gran festival deportivo incluye el regreso de antiguos campeones de UFC, enfrentamientos entre gigantes de peso pesado y combates de veteranos del octágono. Sin embargo, ante la proximidad del evento, una lesión inesperada provocó un cambio drástico en el combate estelar y una reestructuración de la cartelera. Entonces, ¿quién será el rival de Jean Silva en la pelea principal, contra quiénes subirán al octágono los ex campeones Brandon Moreno y Alexa Grasso, y quién es el oponente del «Rey del Kung-Fu» Muslim Salikhov? Al final del artículo, les presentamos la intriga principal, todos los combates oficiales, los aspirantes al ranking y los detalles completos de la cartelera de Noche UFC.

Cambio inesperado en el combate estelar y nuevo rival

Los planes cambiaron antes del enfrentamiento principal del torneo:

La lesión de Yair Rodríguez: Según el acuerdo inicial, el combate principal debía enfrentar a la estrella brasileña del peso pluma Jean Silva (n.º 6 del ranking) contra el campeón interino de UFC Yair Rodríguez; sin embargo, Rodríguez se vio obligado a retirarse debido a una lesión inesperada;

Una gran oportunidad para Jose Delgado: Los organizadores encontraron rápidamente un nuevo rival para Silva: el peligroso número 15 de la división, el estadounidense Jose Delgado, será ahora su oponente en la pelea estelar de la noche;

Ambiciones de ranking: Para Silva, en el puesto 6, este combate es una oportunidad para entrar en el top 5, mientras que para Delgado es la oportunidad de oro para dar el salto más grande de su carrera.

«Noche UFC siempre significa lucha intensa, orgullo nacional y mucha adrenalina. A pesar de los cambios en la alineación, los fans pueden esperar nocauts espectaculares», destacan los analistas de MMA.

El regreso de los ex campeones y el choque de gigantes

La cartelera principal de la noche incluye combates sin cuartel entre estrellas de renombre mundial:

La prueba de Brandon Moreno: El favorito de los fans y ex campeón de peso mosca de UFC, Brandon Moreno (n.º 8), se enfrentará a Joseph Morales en su camino por volver a ser aspirante al título;

El difícil duelo de Alexa Grasso: La ex reina de la división femenina, la mexicana Alexa Grasso (n.º 3), se medirá ante la poderosa francesa Manon Fiorot (n.º 2) en un combate decisivo hacia el campeonato;

Choque de pesos pesados: El ex aspirante al título interino de peso pesado Curtis Blaydes (n.º 6) se enfrentará al potente noqueador Waldo Cortes-Acosta (n.º 5) en un duelo de principios;

La leyenda en las preliminares: El maestro del peso wélter bien conocido por los fans, el veterano ruso Muslim Salikhov, peleará contra el noqueador chileno Ignacio Bahamondes.

Cartelera oficial completa de Noche UFC

Todos los combates del evento en Glendale han sido confirmados en el siguiente orden:

Cartelera principal (Main Card):

Peso pluma: Jean Silva (n.º 6) – Jose Delgado (n.º 15)

Peso mosca: Brandon Moreno (n.º 8) – Joseph Morales

Peso pluma: Tommy McMillan – Marwan Rahiki

Peso mosca femenino: Manon Fiorot (n.º 2) – Alexa Grasso (n.º 3)

Peso pesado: Waldo Cortes-Acosta (n.º 5) – Curtis Blaydes (n.º 6)

Peso mosca: David Martinez (n.º 8) – Dan Ige

Cartelera preliminar (Preliminary Card):

Peso mosca: Tim Elliott (n.º 12) – Edgar Chairez (n.º 15)

Peso wélter: Ignacio Bahamondes – Muslim Salikhov

Peso medio: Yousri Belgaroui – Jorden Santos

Peso ligero: Drakkar Klose – Thomas Ghent

Peso ligero: Rafa Garcia – Jun Zhu

Peso pluma: Sean King – Jesse Rosas

Peso mosca femenino: JJ Aldrich (n.º 15) – Regina Tarin

La intriga sensacional que espera a los fans

La cuestión más importante que interesa a la mayoría de los aficionados es cómo se desempeñará Jean Silva en una situación compleja tras el cambio repentino de rival, y si los ex campeones Brandon Moreno y Alexa Grasso podrán recuperar sus ambiciones titulares. La conclusión más importante es que, la cartelera de Noche UFC está diseñada sin concesiones: para Jose Delgado, en el puesto 15, es el mayor trampolín de su carrera, mientras que si Jean Silva gana, se convertirá en aspirante directo al top 3 de la división. Al mismo tiempo, la ganadora del combate entre Alexa Grasso y Manon Fiorot determinará a la número uno para la próxima pelea por el título en el peso mosca femenino, duplicando la importancia del torneo.

¿Crees que Jean Silva podrá vencer a su inesperado rival Jose Delgado antes del límite o presenciaremos una gran sorpresa? ¿Podrán Brandon Moreno y Muslim Salikhov alegrar a sus fans con una victoria brillante esta vez? ¡Deja tus pronósticos en los comentarios y comparte los detalles de esta intensa noche de combates en el mundo de las MMA con tus amigos y aficionados al deporte!