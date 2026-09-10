Gran revuelo en el boxeo uzbeko: Bakhodir Jalolov supera a Fury y Wilder en el ranking de la IBF

Considerada una de las organizaciones más prestigiosas del boxeo profesional mundial, la Federación Internacional de Boxeo (IBF), ha publicado oficialmente su ranking actualizado de septiembre en la categoría de peso pesado. Esta lista trajo una noticia de gran orgullo para los aficionados al deporte de Uzbekistán: el bicampeón olímpico Bakhodir Jalolov ha subido dos puestos en la lista de los mejores boxeadores del mundo, entrando en el top 4. El «Big Uzbek» ha dejado atrás a leyendas planetarias como Tyson Fury y Deontay Wilder, acercándose mucho a un combate por el título. Entonces, ¿quién es el actual campeón del cinturón de la IBF, quién ocupa el estatus de aspirante número uno y cuáles son las posibilidades de Bakhodir Jalolov de pelear por el título? Al final del artículo, presentamos la intriga principal: la tabla oficial del TOP 15 de peso pesado de la IBF y todos los detalles sobre los escenarios que rodean el cinturón de campeón.

La marcha imparable del «Big Uzbek»: ¡del 6º al 4º puesto!

El maestro de los guantes de cuero uzbeko muestra, a través de su ascenso en el ranking actualizado, los siguientes puntos importantes:

Un ascenso de dos puestos: Ocupando el 6º lugar en el ranking de la IBF el mes anterior, Bakhodir Jalolov ha subido al prestigioso 4º puesto en la nueva lista publicada por la organización para septiembre;

Superando a leyendas: Jalolov ha logrado dejar atrás a la estrella del boxeo británico Tyson Fury (5º puesto) y al noqueador estadounidense Deontay Wilder (6º puesto);

Junto a Anthony Joshua: Justo delante de Jalolov, en el 3º puesto, figura el ex campeón mundial unificado británico Anthony Joshua, mientras que el 2º puesto está temporalmente vacante (NOT RATED) de acuerdo con las reglas de la organización.

«La entrada de Bakhodir Jalolov en el top 4 del ranking de la IBF abre el camino para un combate eliminatorio o un estatus de aspirante oficial obligatorio por el cinturón de campeón mundial absoluto en un futuro próximo», destacan los expertos internacionales de boxeo.

Situación en la división: El campeonato de Hrgovic y el estatus de Sanchez

La lucha por el cinturón de campeón de peso pesado es cada vez más intensa:

Nuevo campeón mundial: Anteriormente, el famoso boxeador croata Filip Hrgovic ganó el título de Campeón Mundial de la IBF (CH) tras un difícil combate contra la joven estrella invicta británica Moses Itauma;

Aspirante número uno: Actualmente, el talentoso luchador cubano Frank Sanchez (1º puesto) está registrado como el aspirante oficial obligatorio para este cinturón;

Línea de campeonato: El ascenso de Bakhodir Jalolov al 4º puesto significa claramente que es el candidato más cercano a los principales combates eliminatorios después de Sanchez y Joshua.

Ranking oficial TOP 15 de peso pesado de la IBF

La tabla oficial aprobada por la Federación Internacional de Boxeo es la siguiente:

Puesto Boxeador País CH Filip Hrgovic (Campeón) Croacia #1 Frank Sanchez (Aspirante obligatorio) Cuba #2 No clasificado (NOT RATED) — #3 Anthony Joshua Gran Bretaña #4 Bakhodir Jalolov Uzbekistán #5 Tyson Fury Gran Bretaña #6 Deontay Wilder EE. UU. #7 Moses Itauma Gran Bretaña #8 Richard Riakporhe Gran Bretaña #9 Richard Torrez Jr. EE. UU. #10 Justis Huni Australia #11 Efe Ajagba Nigeria #12 Jarrell Miller EE. UU. #13 Guido Vianello Italia #14 Petar Milas Croacia #15 Teremoana Teremoana Australia

Las posibilidades de campeonato de Bakhodir Jalolov

La cuestión más importante que interesa a la mayoría de los aficionados y expertos deportivos uzbekos es cuándo podrá Bakhodir Jalolov pelear por el cinturón de campeón. La conclusión más importante es que, mientras el 2º puesto sigue abierto y el número 1 Frank Sanchez se prepara para un combate de defensa obligatoria contra el campeón Filip Hrgovic, Anthony Joshua y Bakhodir Jalolov podrían convertirse en los principales participantes del próximo combate eliminatorio obligatorio. Si Joshua elige otras direcciones o cambia sus planes, de acuerdo con el reglamento de la organización, a Jalolov se le otorgará el derecho a participar directamente en el combate final de clasificación por el título. El sólido posicionamiento del maestro de los guantes de cuero uzbeko en el 4º puesto demuestra que está muy cerca del título mundial absoluto en su carrera profesional.

¿Crees que Bakhodir Jalolov podrá noquear a Filip Hrgovic o Frank Sanchez en un combate por el cinturón de la IBF? Si se organiza un combate eliminatorio entre Bakhodir Jalolov y Anthony Joshua, ¿quién crees que ganará? ¡Deja tus opiniones en los comentarios y comparte este gran resultado del deporte uzbeko en el ring profesional con tus seres queridos y los aficionados al boxeo!