Respuesta de Usyk a Fury: «Voy a por ti, amigo»

Oleksandr Usyk y Tyson Fury la rivalidad entre ambos se ha vuelto a encender. El ex campeón mundial indiscutible respondió al desafío de su rival británico para realizar un tercer combate.

En un video publicado en su cuenta de X, Usyk envió un mensaje breve pero contundente a Fury:

«Oye, Tyson, voy a por ti, amigo».

Esta respuesta ha intensificado las discusiones en el mundo del boxeo sobre la posibilidad de que la rivalidad entre las dos estrellas de peso pesado continúe.

Fury desafió, Usyk respondió

En los últimos días, Tyson Fury había expresado su deseo de volver a subir al ring contra Usyk.

Ahora, la respuesta del boxeador ucraniano también se ha hecho pública.

El breve mensaje en video de Usyk en redes sociales demostró que tampoco está en contra de una posible trilogía.

De esta manera, aunque todavía no existe un contrato oficial ni una fecha de combate, es evidente que ambas partes tienen interés en un tercer enfrentamiento.

¿Cuántas veces han peleado Usyk y Fury?

Los dos primeros combates entre ambos boxeadores ocupan un lugar especial en la historia del peso pesado.

En el primer enfrentamiento, Usyk ganó al vencer a Fury por puntos. Esta pelea fue una de las victorias más importantes, otorgándole al ucraniano el estatus de campeón mundial indiscutible.

En la revancha, Fury volvió a enfrentarse a Usyk. En este combate, el boxeador ucraniano también triunfó tras la decisión de los jueces.

Como resultado, ambos combates entre Usyk y Fury terminaron con la victoria del deportista ucraniano.

¿Por qué la trilogía genera tanto interés?

Normalmente, tras dos combates entre dos boxeadores de élite, se puede determinar quién es superior.

Sin embargo, en la rivalidad Usyk-Fury, cada pelea se ha convertido en un gran evento deportivo.

Esto se debe a varios factores:

ambos boxeadores son de los pesos pesados más famosos de su generación;

los dos primeros combates despertaron un gran interés;

Fury desea tener otra oportunidad para vencer a Usyk;

Usyk tiene la posibilidad de continuar la rivalidad bajo sus propios términos.

Por ello, si se organiza un tercer combate, podría captar la atención no solo de los aficionados al boxeo, sino de toda la audiencia deportiva.

«Voy a por ti»

La breve frase en el mensaje de Usyk fue una señal clara para los fans.

En el boxeo, las grandes peleas suelen comenzar mucho antes de la firma de un contrato oficial. Las entrevistas, los mensajes en redes sociales y los desafíos mutuos aumentan el interés en un posible combate.

La respuesta de Usyk «Voy a por ti, amigo» intensificó aún más ese ambiente competitivo.

Pero por ahora, hay un aspecto importante

Aunque los fans esperan un tercer combate, la trilogía Usyk-Fury aún no ha sido confirmada oficialmente.

Para que la pelea se lleve a cabo, las partes deben llegar a un acuerdo, firmar un contrato y resolver otros asuntos organizativos.

Por lo tanto, por ahora es más correcto decir que ambos boxeadores están interesados en la trilogía, en lugar de afirmar que pelearán por tercera vez.

¿Qué lugar podría ocupar la trilogía en la historia del boxeo?

Si se organiza, la trilogía Usyk-Fury podría convertirse en uno de los eventos de boxeo más grandes de los últimos años.

Porque no es un simple tercer combate.

Sería la oportunidad de poner un punto final a la rivalidad entre estas dos estrellas del peso pesado.

¿Intentará Fury vencer a Usyk para lograr su primera victoria en la rivalidad? ¿O Usyk demostrará su superioridad una vez más, cerrando la serie con un 3-0 a su favor?

Por ahora, no hay respuesta a estas preguntas.

Pero tras el último mensaje de Usyk, una cosa está clara: Fury desafió, Usyk respondió. Ahora es turno de las negociaciones.