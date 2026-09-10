Un boxeador uzbeko noquea a su rival en el primer asalto en Alemania

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Un boxeador uzbeko noquea a su rival en el primer asalto en Alemania

El boxeador uzbeko Jasurbek Yuldashev logró otra victoria contundente en el ring profesional. Nuestro compatriota de 23 años noqueó a su oponente estadounidense en una velada de boxeo celebrada en Alemania en el mismo primer asalto.

Jasurbek Yuldashev, participante en el Campeonato Mundial de 2023, subió al ring en la categoría de peso semipesado durante una velada de boxeo profesional organizada en Ludwigshafen.

Su rival fue el estadounidense Jacob Miller.

El combate estaba pactado a 6 asaltos

El combate Yuldashev — Miller estaba programado a 6 asaltos en la categoría de peso semipesado.

Sin embargo, no fue necesario completar la distancia establecida.

Nuestro compatriota conectó el golpe decisivo en el primer asalto, terminando el encuentro por la vía del nocaut.

De esta manera, Jasurbek selló su siguiente victoria en el boxeo profesional de forma muy convincente.

4 combates — 4 victorias

Este resultado marca la cuarta victoria en su cuarto combate en la carrera profesional de Jasurbek Yuldashev.

Lo más destacable es que el boxeador de 23 años aún no conoce la derrota en el ring profesional.

Resultado de Yuldashev:

Indicador

Resultado

Combates profesionales

4

Victorias

4

Derrotas

0

Nocaut

1

Esta victoria demostró que los primeros pasos del boxeador uzbeko en el ring profesional están siendo exitosos.

Del Campeonato Mundial al ring profesional

Jasurbek Yuldashev es uno de los atletas talentosos surgidos de la escuela de boxeo uzbeka.

Participó en el Campeonato Mundial en 2023 y ahora busca hacerse un nombre en el boxeo profesional.

Cada combate en el ring profesional aumenta su experiencia y fortalece su preparación para enfrentarse a rivales de alto nivel.

En el combate en Alemania, Yuldashev demostró una vez más sus capacidades.

Otro representante del boxeo uzbeko comienza su camino

La escuela de boxeo de Uzbekistán ha producido muchos atletas de alto nivel en el ámbito internacional.

Conocido por sus campeones olímpicos y mundiales, el boxeo uzbeko también ve cómo una nueva generación se abre paso en el ring profesional.

El registro inicial de 4 victorias en 4 combates de Jasurbek Yuldashev aumenta naturalmente el interés en su carrera profesional.

Será especialmente interesante para los aficionados ver contra qué rivales se enfrentará y cómo continuará su camino en el peso semipesado.

¿Cuál será el siguiente paso?

Para Yuldashev, la victoria en Alemania fue otro paso importante en su carrera profesional.

Si bien el nocaut en el primer asalto demostró sus capacidades técnicas y físicas, el nivel de los oponentes podría aumentar en los próximos combates.

Por ahora, los números están del lado de Jasurbek: 4 combates, 4 victorias y una racha invicta en el ring profesional.

Los próximos combates del boxeador uzbeko de 23 años mostrarán qué tan rápido puede avanzar hacia sus grandes objetivos profesionales.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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