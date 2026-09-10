Thriller de 9 goles: Chelsea vence 6-3 al Leeds

La tercera ronda de la Carabao Cup ofreció a los aficionados un auténtico thriller futbolístico y uno de los partidos más prolíficos de la temporada. En Stamford Bridge, Londres, el Chelsea recibió a uno de sus rivales históricos, el Leeds. Tras ir perdiendo al inicio, los «Blues» mostraron una intensidad ofensiva impresionante en la segunda mitad para sellar una fantástica victoria por 6-3. Los cambios tácticos realizados por el entrenador Xabi Alonso en el descanso cambiaron por completo el destino del encuentro. ¿Quiénes marcaron dobletes en este festival de goles, qué estrellas salieron del banquillo para convertirse en héroes y cómo formaron los equipos? Al final de este artículo, presentamos el acta oficial de este partido de nueve goles y todos los detalles sobre las nuevas aspiraciones del Chelsea en la Copa.

Golpes rápidos y la presión inesperada del Leeds

La primera parte y el inicio de la segunda estuvieron marcados por la gran actividad de los visitantes:

Los goles tempraneros del Leeds: En el minuto 23, Muharemovich abrió el marcador para los visitantes, y justo tras el descanso, en el minuto 48, Brenden Aaronson amplió la ventaja;

La amenaza de Calvert-Lewin: Dominic Calvert-Lewin, quien entró desde el banquillo en el minuto 75, también anotó para los visitantes, dejando el marcador en 4-3;

La actividad de los visitantes: El Leeds presionó bien, pero no pudo contener la clase superior de los atacantes locales en la segunda mitad.

«Partidos así son un deleite para los aficionados. Estábamos en una situación difícil, pero el carácter y los cambios en la segunda parte nos dieron esta gran victoria», destaca el análisis del encuentro.

Los 4 cambios de Alonso y el fenómeno Cole Palmer

El destino del partido cambió radicalmente tras el descanso:

El punto de inflexión en el descanso: El entrenador realizó cuatro cambios al inicio de la segunda mitad, dando entrada a Cole Palmer, Pedro Neto, Reece James y Morgan Rogers;

El doblete de Palmer en 3 minutos: Tras transformar un penalti con sangre fría en el minuto 52, Palmer marcó otro gol solo 3 minutos después, en el 55, para poner al Chelsea por delante;

Pedro Neto y Valentín Barco: Neto amplió la cuenta en el minuto 60, y el argentino Barco anotó con un gran disparo en el 80;

El doblete de Danny Welbeck: El experimentado delantero Danny Welbeck marcó en el minuto 65 y en el tiempo añadido (90+4), cerrando el marcador final.

Acta oficial completa del partido

La cuestión más importante para muchos aficionados tras este thriller lleno de goles es en la Carabao Cup saber qué equipo continúa su camino, aquí está el protocolo completo del partido. La conclusión más importante es que, el Chelsea, tras su contundente victoria por 6-3 en casa, se ha clasificado oficialmente para la siguiente ronda de la Copa.

Las alineaciones y el registro de goles son los siguientes:

Carabao Cup. 3ª ronda Chelsea – Leeds 6-3 Goles: Palmer (52 penalti, 55), Neto (60), Welbeck (65, 90+4), Barco (80) — Muharemovich (23), Aaronson (48), Calvert-Lewin (75). Chelsea: Penders, Acheampong, Lacroix, Colwill (Fofana, 76), Chavarria, Gusto (Rogers, 46), Barco, Estevao (Neto, 46), Bynoe-Gittens (Palmer, 46), Watson (James, 46), Welbeck. Leeds: Setterer, Justin, Muharemovich, Bijol, Barr, Ampadu, Longstaff (Tanaka, 67), James (Stach, 66), Aaronson (Okafor, 67), Wilson, Nmecha (Calvert-Lewin, 66).

En su opinión, ¿esta eficacia ofensiva del Chelsea y el impacto de los suplentes pueden llevar al club al título de la Carabao Cup esta temporada? ¿No les costarán caro los errores defensivos ante rivales más fuertes? ¡Dejen sus opiniones en los comentarios y compartan este análisis del emocionante partido de 9 goles con sus amigos!