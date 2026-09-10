¡Estado de emergencia en Japón, 2 millones de habitantes siendo evacuados!

La prefectura de Aichi, situada en el centro de Japón, se enfrenta a uno de los desastres naturales más terribles de las últimas décadas. Debido a las incesantes lluvias torrenciales de los últimos dos días, la ciudad de Nagoya, la mayor metrópoli de la región, registró un récord histórico: 104,5 mm de precipitaciones en solo una hora. Según el prestigioso diario "Yomiuri", debido al riesgo de inundaciones catastróficas, la administración municipal ordenó la evacuación inmediata de 2 millones de personas hacia zonas seguras. ¿Qué distritos centrales de la metrópoli están bajo el agua, cómo se interrumpió el tráfico y qué peligrosas previsiones han anunciado los meteorólogos? Al final del artículo, revelamos la intriga principal: el nivel de alerta máximo en el río Shonai y todos los detalles sobre el nuevo golpe natural esperado en las próximas 24 horas.

Agua hasta las rodillas y transporte público paralizado

Las fuertes lluvias han desorganizado completamente la infraestructura urbana:

El centro inundado: En el distrito de Sakae, considerado el punto comercial y de negocios más concurrido de la ciudad, las carreteras se inundaron, alcanzando el nivel del agua hasta las rodillas en algunas calles;

Colapso del transporte: En las horas punta, el tráfico ferroviario y de autobuses fue suspendido; en particular, las compañías JR, Meitetsu y el metro de Nagoya detuvieron totalmente sus operaciones para garantizar la seguridad de los pasajeros;

Puntos de acogida temporales: En toda la ciudad, especialmente alrededor de la estación de Nagoya, se organizaron refugios temporales y puntos de acogida de emergencia para miles de ciudadanos que no pudieron regresar a sus hogares;

Pasos subterráneos en peligro: Según información de la Oficina de Desarrollo Regional de Chubu, dos de los 15 pasos subterráneos gestionados por la prefectura se inundaron; por el momento no se han registrado víctimas.

«Hemos movilizado todas nuestras fuerzas para la evacuación con el fin de salvar la vida de nuestros ciudadanos. El nivel del agua sube muy rápidamente y trasladarse a lugares seguros es una tarea que no puede posponerse», indican los informes de los servicios de rescate japoneses.

Un récord histórico de 24 años, no visto desde el año 2000

El observatorio meteorológico de Nagoya señala que una crecida así no se había observado en un cuarto de siglo:

Récord de una hora: El 8 de septiembre, entre las 15:53 y las 16:53 hora local, se registraron 104,5 mm de precipitaciones por hora;

El récord anterior superado: El récord anterior (97 mm) se registró hace exactamente 24 años, el 11 de septiembre de 2000, en la región de Tokai;

Amenaza de zona de lluvia lineal: Los meteorólogos advierten sobre la probable formación de una «zona de lluvia lineal» (linear rainband) en la atmósfera, lo que provoca inundaciones incesantes y prolongadas en ciertas áreas.

Alerta especial de nivel 5 en el río Shonai

La cuestión más importante que interesa a muchos observadores y a la comunidad internacional es qué régimen de emergencia ha implementado el gobierno japonés ante este desastre y cuándo se espera la próxima oleada de precipitaciones. La conclusión más importante es que, el servicio meteorológico japonés, a lo largo del río Shonai en la región, «una alerta especial de inundación de nivel 5, el más alto» ha sido emitida. Este nivel significa que la erosión de las orillas y el desbordamiento del río pueden convertirse en una verdadera catástrofe. Según las previsiones meteorológicas, se esperan hasta 200 mm de lluvia adicionales en las 24 horas hasta el 9 de septiembre a las 18:00, y 80 mm más hasta el 10 de septiembre a las 18:00. Por ello, las autoridades consideran la evacuación inmediata de 2 millones de habitantes a refugios elevados y seguros como la única solución viable.

¿Cree usted que las metrópolis japonesas, dotadas de los sistemas de urbanismo y drenaje más avanzados del mundo, son impotentes ante tales cambios climáticos globales sin precedentes? ¿Qué lección debería dejar la experiencia de evacuar a millones de personas durante las inundaciones a otros países? ¡Deje sus reflexiones en los comentarios y comparta los detalles de este evento extraordinario que ocurre en el país del Sol Naciente con sus seres queridos!