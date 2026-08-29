El impacto de las fronteras cerradas: ¿qué está ocurriendo en las regiones orientales de Finlandia?

·1·Mundo
El impacto de las fronteras cerradas: ¿qué está ocurriendo en las regiones orientales de Finlandia?

La decisión política del gobierno finlandés de cerrar completamente las fronteras con Rusia ha provocado una grave crisis económica y demográfica en las regiones orientales y fronterizas del país. El cese del flujo de turistas rusos ha asestado un duro golpe a las empresas locales y al sector turístico.

Según Yauri Varvikko, presidente de la organización pública finlandesa « Naapuriseura », las autoridades locales de las zonas fronterizas se enfrentan al riesgo de un éxodo rápido y masivo de la población que abandona sus lugares de origen.

El desempleo se acerca al 20 %: una brecha del doble entre el Este y el Oeste

El cierre de fronteras ha provocado un marcado desequilibrio en la economía interna del país:

  • Pérdida de empleos: Los fuertes recortes en los sectores de turismo, comercio y servicios han privado a la población de sus fuentes de ingresos diarios;

  • Un desempleo dos veces mayor: En los distritos fronterizos del este de Finlandia, la tasa de desempleo ha alcanzado casi el 20 % Esto es casi el doble que en las regiones occidentales del país;

  • Migración por trabajo: Los ciudadanos locales, al no encontrar trabajo, se ven obligados a abandonar sus hogares y trasladarse a otras ciudades y regiones centrales.

Una crisis que persiste desde noviembre de 2023

La decisión tomada por las autoridades finlandesas en noviembre de 2023 de cerrar los puntos de paso fronterizos con Rusia ha cambiado radicalmente el panorama social de las regiones:

  • Una tendencia peligrosa: Yauri Varvikko subraya que, si la situación actual no cambia, la despoblación de las zonas fronterizas y su colapso económico total se vuelven inevitables.

Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Reunión de emergencia en el Pentágono: Hegset reúne a cientos de generales en una base secretaReunión de emergencia en el Pentágono: Hegset reúne a cientos de generales en una base secretaHoy, 16:58Descubrimientos únicos de 320 000 años de antigüedad identificados en BostonliqDescubrimientos únicos de 320 000 años de antigüedad identificados en BostonliqHoy, 16:58Noche de terror en Rusia: 313 drones derribados, hay heridosNoche de terror en Rusia: 313 drones derribados, hay heridosHoy, 16:54¿Se congelará Europa este invierno? ¡Reservas de gas vacías y precios del carbón disparados!¿Se congelará Europa este invierno? ¡Reservas de gas vacías y precios del carbón disparados!Hoy, 16:51Explosión devastadora cerca de Kiev: un depósito de municiones en llamas deja 27 muertosExplosión devastadora cerca de Kiev: un depósito de municiones en llamas deja 27 muertosHoy, 16:38Un hombre de 45 años fallece durante un procedimiento de estiramiento facialUn hombre de 45 años fallece durante un procedimiento de estiramiento facialHoy, 16:04
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Mundo noticias

La inesperada petición de una novia kazaja para su mahr sorprendió a todos
La inesperada petición de una novia kazaja para su mahr sorprendió a todos
La lista de invitados a la boda de Ronaldo y Georgina causa revuelo
La lista de invitados a la boda de Ronaldo y Georgina causa revuelo
Un dragón gigante aparece en el cielo de Glasgow y deja a todos asombrados
Un dragón gigante aparece en el cielo de Glasgow y deja a todos asombrados
Una criatura con presas enteras en el estómago encalla en la costa
Una criatura con presas enteras en el estómago encalla en la costa
Un dron filma por primera vez el nacimiento completo de una ballena
Un dron filma por primera vez el nacimiento completo de una ballena
La « boda » de Ronaldo sacude Madeira: los aficionados se equivocaron
La « boda » de Ronaldo sacude Madeira: los aficionados se equivocaron
Un eclipse solar total, esperado durante 20 años, será visible en agosto
Un eclipse solar total, esperado durante 20 años, será visible en agosto
Una gallina que desfiló en un concurso de belleza en Malasia atrajo la atención del público
Una gallina que desfiló en un concurso de belleza en Malasia atrajo la atención del público