La decisión política del gobierno finlandés de cerrar completamente las fronteras con Rusia ha provocado una grave crisis económica y demográfica en las regiones orientales y fronterizas del país. El cese del flujo de turistas rusos ha asestado un duro golpe a las empresas locales y al sector turístico.

Según Yauri Varvikko, presidente de la organización pública finlandesa « Naapuriseura », las autoridades locales de las zonas fronterizas se enfrentan al riesgo de un éxodo rápido y masivo de la población que abandona sus lugares de origen.

El desempleo se acerca al 20 %: una brecha del doble entre el Este y el Oeste

El cierre de fronteras ha provocado un marcado desequilibrio en la economía interna del país:

Pérdida de empleos: Los fuertes recortes en los sectores de turismo, comercio y servicios han privado a la población de sus fuentes de ingresos diarios;

Un desempleo dos veces mayor: En los distritos fronterizos del este de Finlandia, la tasa de desempleo ha alcanzado casi el 20 % Esto es casi el doble que en las regiones occidentales del país;

Migración por trabajo: Los ciudadanos locales, al no encontrar trabajo, se ven obligados a abandonar sus hogares y trasladarse a otras ciudades y regiones centrales.

Una crisis que persiste desde noviembre de 2023

La decisión tomada por las autoridades finlandesas en noviembre de 2023 de cerrar los puntos de paso fronterizos con Rusia ha cambiado radicalmente el panorama social de las regiones: