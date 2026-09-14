Islom Ismoilov habla abiertamente antes del duelo de la AFC Champions League Elite: ¡el plan contra Air Force!

La ciudad de Ferganá y toda la región están ante un evento histórico esperado durante mucho tiempo. En el estadio Istiqlol de Ferganá, en el marco de la primera jornada de la AFC Champions League Elite, el campeón de Uzbekistán, Neftchi, se enfrentará al club iraquí Air Force, seis veces campeón nacional. En la rueda de prensa oficial previa al partido, el entrenador del Neftchi, Islom Ismoilov junto con el capitán del equipo Anvar G‘ofurov, participaron y respondieron abierta y valientemente a todas las preguntas candentes de los aficionados.

Los 10 goles encajados en los recientes partidos fuera de casa en Bujará y Qarshi, las críticas en torno a Botirali Ergashev y la condición física de los nuevos legionarios —Marcus Forss, Sasse y Augusto— fueron los temas más candentes de la conferencia. El cuerpo técnico enfatizó firmemente que el equipo se mantendrá fiel a su estilo de ataque vertical de alta intensidad y que solo lucharán por la victoria. Entonces, ¿cómo respondió Islom Ismoilov a las críticas, están listos los nuevos legionarios para saltar al campo y qué fiesta prometió el capitán Anvar G‘ofurov al pueblo de Ferganá?

«La AFC Champions League Elite es un nivel y una mentalidad totalmente diferentes»: la respuesta de Ismoilov a las críticas

El entrenador del Neftchi abordó con precisión las preguntas sobre la inestabilidad en el campeonato nacional y los errores defensivos:

«El regreso de la AFC Champions League a Ferganá es un gran logro»: Islom Ismoilov comenzó su discurso felicitando a los aficionados por el regreso de la máxima competición continental de clubes a Ferganá tras una larga pausa, afirmando que el objetivo es brindar una victoria a todos nuestros compatriotas;

La diferencia entre el campeonato de Uzbekistán y la AFC Champions League Elite: Los fracasos en el campeonato nacional no afectarán al torneo continental: «El campeonato de Uzbekistán y la AFC Champions League Elite son niveles totalmente diferentes. Aquí, la mentalidad juega el papel más importante, los chicos han esperado este torneo durante mucho tiempo», dijo el entrenador;

El estilo de juego no cambiará: «Neftchi seguirá demostrando un fútbol rápido, de alta intensidad y vertical, independientemente de quién sea el rival, porque es la única forma de competir con los grandes del continente».

Sasse, Augusto y Forss: ¿son un riesgo los nuevos legionarios?

La preparación física de las nuevas estrellas extranjeras traídas al equipo fue objeto de una discusión especial:

El estado de Sasse: «No está lesionado, tiene 29 años y un gran potencial. Conocemos bien la experiencia de Sasse y encaja perfectamente en nuestro esquema táctico», explicó Ismoilov;

Michel Augusto y Marcus Forss: El joven defensa Michel tampoco está lesionado y está totalmente disponible. En cuanto al goleador inglés Marcus Forss, ha disputado los tres últimos partidos amistosos y tiene ritmo de juego;

Contratos a largo plazo: El técnico del club informó que todos los nuevos jugadores fichados han firmado contratos a largo plazo, no por seis meses o un año.

Confianza total en Botirali Ergashev y la postura de Anvar G‘ofurov

Se dio una respuesta oficial sobre el problema de los porteros y el ambiente en el vestuario:

«Es injusto apartar a un portero por un solo error»: El entrenador defendió al portero Botirali Ergashev, quien ha sido criticado recientemente: «Creemos en Botirali. Ha servido mucho al equipo y el partido de mañana será su oportunidad para recuperarse»;

Anvar G‘ofurov: «No hay presión, el ánimo es excelente»: El capitán G‘ofurov dijo que ha soñado con este día durante años, que no hay presión en el equipo y que el objetivo es regalar una verdadera fiesta a la gente de la región;

El tema de la selección nacional: El capitán habló sobre la convocatoria a la selección: «Acabo de volver de una lesión. Siempre entendemos las decisiones del entrenador, lo principal es adaptarse a su filosofía».

Este choque en el estadio Istiqlol de Ferganá será una prueba importante no solo para el Neftchi, sino también para demostrar el prestigio de todo el fútbol uzbeko en la élite continental.

En su opinión, ¿podrá el Neftchi, con su plantilla renovada y liderada por el inglés Marcus Forss, lograr una victoria convincente contra Air Force hoy? ¿Cree que el fútbol vertical, rápido y ofensivo elegido por Islom Ismoilov dará resultados en los campos continentales? ¡Deje sus opiniones en los comentarios y comparta el análisis de este choque histórico en Ferganá con todos los aficionados al fútbol y seguidores del Neftchi!