¡Drama absoluto en el minuto 90+4!: La Juventus cae ante el Sassuolo

En el marco de la 4ª jornada de la Serie A, uno de los enfrentamientos más intensos ofreció a los aficionados una dosis de adrenalina pura y un guion dramático increíble. En un partido eléctrico en el Mapei Stadium, la Juventus de Turín, como visitante, sufrió una dolorosa derrota por 2-3 tras encajar un gol en los últimos segundos del tiempo añadido. Aunque la mayor parte del encuentro transcurrió sin goles, un verdadero «incendio» se desató después del minuto 65: a pesar del doblete de Edon Zhegrova, quien entró desde el banquillo para los turineses, los locales se llevaron la victoria en el minuto 90+4 gracias a un disparo de Adzic.

Tras este resultado inesperado, ambos clubes suman 7 puntos y ocupan los puestos 8 y 9 de la tabla. ¿Qué errores graves cometió el gigante turinés en los minutos 89 y 90+4, cómo cambió el banquillo del Sassuolo el rumbo del partido y por qué la defensa de la «Vecchia Signora» no pudo resistir la presión en los minutos finales?

29 minutos de tormenta en el Mapei: crónica de 5 goles

La última media hora del partido se convirtió en uno de los momentos más espectaculares de la historia de la Serie A:

El primer golpe de Esposito: En el minuto 65, el delantero local Francesco Pio Esposito castigó a la defensa turinesa para abrir el marcador y poner al Sassuolo por delante;

La primera respuesta de Zhegrova: Entrado al campo en el minuto 60 por Thiago Motta y su cuerpo técnico, Zhegrova restableció el equilibrio en el minuto 82 con una acción brillante — 1:1;

El duelo de los minutos 89 y 90+1: Cuando quedaba solo un minuto, Bovie, que había entrado como suplente, volvió a poner al Sassuolo en ventaja, pero dos minutos después, en el 90+1, Zhegrova marcó otro supergol para celebrar su doblete (2:2);

El desenlace inesperado del minuto 90+4: Cuando el partido parecía destinado al empate, Adzic, que entró en el minuto 71, batió a Vicario en el 90+4, haciendo vibrar las gradas del Mapei — 3:2.

La batalla de los suplentes: los movimientos tácticos de Motta y Dionisi/Grosso

El destino del encuentro se decidió directamente gracias a la habilidad de los jugadores de reserva:

Zhegrova — el único punto brillante de la Juventus: Sustituyendo a Francisco Conceição, Zhegrova se convirtió en el jugador más productivo del campo, estando muy cerca de salvar a su equipo de la derrota en dos ocasiones;

La eficacia del 100% en la rotación del Sassuolo: El cuerpo técnico local realizó tres cambios simultáneos en el minuto 71 (Bovie, Adzic y Domingues) — fueron precisamente Bovie y Adzic quienes marcaron los goles de la victoria, convirtiéndose en los héroes del día;

Alineaciones ofensivas y defensivas: Por parte de la Juve, Vicario, Kalulu, Bremer, Lucumí, Çelik, Luiz, Koopmeiners, González, Conceição, Alaybegovic y Kolo Muani estuvieron en el campo, mientras que el Sassuolo confió en fuerzas experimentadas como Murić, Matić, Llorente y Berardi.

El equilibrio de 7 puntos en la tabla: el riesgo de descolgarse de los grandes

Esta derrota supone un duro golpe a las ambiciones de título del equipo turinés:

El duelo por los puestos 8 y 9: Tras 4 jornadas, la Juventus suma 7 puntos y se mantiene en la 8ª posición por diferencia de goles; el Sassuolo, con los mismos puntos, ocupa el 9º lugar;

Señal de inestabilidad defensiva: El hecho de que la «Vecchia Signora» encajara dos goles después del minuto 90 demuestra serios problemas de conexión entre el centro de la defensa y el portero;

La responsabilidad de las próximas jornadas: Mientras los líderes avanzan sin perder puntos, estas derrotas a domicilio podrían exponer a la Juventus al riesgo de quedar descolgada pronto en la carrera por el título.

Este thriller de 5 goles en el Mapei Stadium demostró una vez más que ningún gigante está a salvo en la Serie A y que la lucha nunca termina hasta el último segundo.

¿Cree que la derrota de la Juventus en el minuto 90+4 se debió a un error táctico del cuerpo técnico o a la falta de atención de los defensas? ¿Debería Edon Zhegrova ser titular indiscutible tras este partido? ¡Deje sus opiniones en los comentarios y comparta este análisis de este dramático thriller de la Serie A con todos los amantes del fútbol!