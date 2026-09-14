Astrofísicos de la Universidad Yonsei de Corea del Sur han avivado uno de los debates científicos más intensos de la cosmología moderna con un nuevo estudio publicado en la revista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Los científicos afirman que los artículos críticos publicados el año pasado contra su controvertida hipótesis contienen errores metodológicos graves, lo que podría cambiar nuestra comprensión sobre la expansión del Universo. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según ixbt.com, a finales del año pasado, el equipo surcoreano analizó supernovas de tipo Ia, consideradas candelas estándar para medir distancias. En aquel entonces, los científicos anunciaron que, tras introducir correcciones relacionadas con la edad de las estrellas, la expansión del Universo podría haber pasado de una aceleración a una desaceleración. Si esto se confirma, la energía oscura, considerada responsable de la aceleración del Universo, no sería constante, sino que evolucionaría con el tiempo, lo que socavaría los principios fundamentales del modelo cosmológico estándar Lambda-CDM.

Respuesta a las críticas y controversias metodológicas

En junio de este año, un grupo internacional de investigadores de la Universidad de Southampton publicó un artículo de respuesta, afirmando que la relación entre la edad de las supernovas y su luminosidad es muy débil. Según ellos, la corrección propuesta por los científicos coreanos es demasiado pequeña para refutar el modelo de expansión acelerada del Universo. Sin embargo, el equipo de la Universidad Yonsei respondió a esta crítica demostrando que los propios opositores habían cometido errores.

La principal objeción es que los críticos utilizaron en su trabajo un rango de desplazamiento al rojo (redshift) demasiado amplio (0,04 < z < 0,42) olingan oʻta yangi yulduzlarni birlashtirib oʻrgangan. Bunday oraliqda asosiy galaktikalarning oʻrtacha yoshi taxminan 3 milliard yilga oʻzgarib ketadi. Tadqiqot rahbari doktor Chul Chxungning taʼkidlashicha, opponentlar koʻrsatib oʻtgan yosh siljishining qiyaligi aynan shu metodologik muammo natijasidir, tegishli qizil siljish oraligʻi cheklanganda esa yoshga bogʻliqlik yana kuchayadi.

Observaciones futuras y prueba decisiva

El segundo punto de discordia se refiere al recálculo de la edad de las galaxias anfitrionas en relación con la edad de los progenitores de las supernovas. Aunque los críticos sostienen que esta evolución no es significativa, los autores de la respuesta demuestran que este efecto hace que el gráfico de luminosidad en función de la edad sea notablemente más pronunciado. Cuando ambos factores se consideran juntos, la corrección final para los cálculos cosmológicos permanece sin cambios.

Además, los resultados corregidos sobre las supernovas coinciden con los datos independientes de las oscilaciones acústicas de bariones obtenidos mediante el instrumento DESI (Dark Energy Spectroscopic Instrument). Según los científicos, esto apunta una vez más a la naturaleza evolutiva de la energía oscura.

Los autores admiten abiertamente que su trabajo no constituye una prueba absoluta de que la aceleración cósmica se haya detenido. Sin embargo, este estudio ha vuelto a poner en el centro del debate cómo los errores sistemáticos en la interpretación de las supernovas de tipo Ia afectan a las mediciones más importantes en cosmología. Se espera que en los próximos meses, la puesta en marcha del observatorio Vera Rubin y su selección más amplia y uniforme de supernovas aclaren completamente esta cuestión.