En la 5ª jornada de la Süper Lig turca, el encuentro esperado por los aficionados uzbekos terminó con un resultado inesperado y catastrófico. En un partido donde dos estrellas de la selección de Uzbekistán, Eldor Shomurodov y Abbosbek Fayzullayev, fueron titulares, el club de Estambul, Başakşehir, fue goleado 0-5 por el Amedspor. En el estadio de Diyarbakır, el delantero local Orban anotó un triplete, mientras que la defensa de los de Estambul, dirigida por Nuri Şahin, colapsó por completo.

Lo más lamentable es que nuestro capitán Eldor Shomurodov, que venía marcando regularmente, se fue sin anotar por primera vez esta temporada, y ambos compatriotas fueron sustituidos en la segunda parte. Con solo 1 punto en los últimos 4 partidos, el Başakşehir está en crisis y ocupa el puesto 13, mientras que el Amedspor subió al 3er lugar con 10 puntos. ¿Por qué los pupilos de Şahin sufrieron este golpe y cómo saldrá el equipo de las estrellas uzbekas de este bache?

5 goles sin respuesta en Diyarbakır: el colapso defensivo del Başakşehir

El encuentro se convirtió en una pesadilla para los visitantes desde el final del primer tiempo:

Autogol al final de la primera parte: En el minuto 45+1, el autogol de Bayram arruinó todos los planes tácticos del Başakşehir;

El triplete de Orban en 23 minutos: Orban, que apareció al inicio de la segunda parte, marcó en los minutos 51, 55 y 74, desmantelando la defensa visitante;

El golpe final de Diagne: En el minuto 83, con el partido ya sentenciado, Diagne, que entró desde el banquillo, puso el 5-0 definitivo;

Crónica de las alineaciones: Por los locales jugaron Lafont, Dellova, Khalil, Krasniqi, Orban, Saba, Balet, Bates, Meras, Raveloson y Soyalp, mientras que el Başakşehir inició con Dilmen, Kaluzinski, Bayram, Gunesh, Kemen, Opéri, Opoku, Skov Olsen, Sahiner, Fayzullayev y Shomurodov.

Shomurodov y Fayzullayev sustituidos: sequía en la línea de ataque

Uzbekos acciones de los legionarios en el campo y decisiones del cuerpo técnico:

Shomurodov sin gol por primera vez: El delantero de 31 años, que venía anotando en cada partido, jugó 82 minutos y se fue sin marcar, dejando su lugar a Özcan;

Fayzullayev sustituido en el minuto 63: Abbosbek Fayzullayev, quien intentó ser activo por la banda, fue reemplazado por Brnić cuando el marcador era 0-3;

Corte en el suministro de balones: El mediocampo del Başakşehir, bajo la fuerte presión rival, apenas pudo generar oportunidades para los delanteros uzbekos.

1 punto en 4 partidos: grave crisis en el equipo de Nuri Şahin

La situación del club de Estambul esta temporada es alarmante:

Escala de la crisis: Con solo un empate en los últimos cuatro partidos, el Başakşehir se mantiene en el puesto 13 con 4 puntos totales;

El ascenso del Amedspor: Gracias a esta histórica victoria en casa, los locales alcanzan los 10 puntos y suben al 3er lugar de la Süper Lig;

Errores tácticos: Aunque Nuri Şahin hizo tres cambios al inicio de la segunda parte (Yildirim, Sari, Karbovnik), esto no solucionó los huecos defensivos y el equipo se llenó de tarjetas amarillas (Opéri, Gunesh).

Esta vergonzosa derrota del Başakşehir en Diyarbakır demuestra que la directiva y el cuerpo técnico deben sacar conclusiones serias.

En su opinión, ¿cuál fue la causa principal de la goleada 0-5: la táctica de Nuri Şahin o los errores groseros de los defensas? ¿Podrán Eldor Shomurodov y Abbosbek Fayzullayev sacar al club de esta crisis en las próximas jornadas? ¡Deje sus comentarios y comparta este análisis sobre nuestros compatriotas en la liga turca con todos los aficionados al fútbol!