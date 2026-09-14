En la quinta jornada de la temporada 2026/27 de la Süper Lig turca, se produjo un resultado dramático y un giro inesperado que sorprendió a los aficionados al fútbol uzbekos. El debutante en la competición, Amedspor, recibió al club de Estambul, Başakşehir, en su estadio y selló una victoria sensacional y aplastante por 5-0. En este encuentro, las estrellas de la selección nacional de Uzbekistán, Eldor Shomurodov y Abbosbek Fayzullayev, fueron titulares desde el primer minuto. Sin embargo, la impecable racha goleadora de nuestro capitán de 31 años, que había marcado en los cuatro partidos anteriores desde el inicio del campeonato, llegó a su fin en Diyarbakır.

El héroe del partido, el delantero nigeriano Gift Orban, anotó tres goles contra la portería del Başakşehir y alcanzó a la estrella del Galatasaray, Victor Osimhen, en la carrera por el título de máximo goleador. ¿Por qué se derrumbó la defensa de los de Estambul tras el autogol al final de la primera parte, cómo defenderá Shomurodov su «Bota de Oro» frente a los delanteros nigerianos y qué decidirá el partido del 20 de septiembre para el Başakşehir?

5 goles sin respuesta del Amedspor: los detalles del desastre en Diyarbakır

El encuentro se convirtió en un inesperado dolor de cabeza táctico para los visitantes:

Un autogol inesperado en el minuto 45+1: El gol en propia puerta de Emin Bayram en el tiempo añadido de la primera parte arruinó todos los planes del Başakşehir;

El recital de 23 minutos de Gift Orban: El delantero nigeriano, que entró en escena en la segunda parte, marcó dos goles en los minutos 51 y 55, y completó su hat-trick con un disparo impecable en el minuto 74 (4-0);

El punto final de Mbaye Diagne: El experimentado delantero Diagne, que entró desde el banquillo, puso el 5-0 en el minuto 83;

La sustitución del dúo uzbeko: Ante el rendimiento insatisfactorio, el cuerpo técnico sustituyó a Abbosbek Fayzullayev en el minuto 63 y a Eldor Shomurodov en el minuto 82.

Batalla intensa por el máximo goleador: Shomurodov, atrapado entre dos nigerianos

La lucha por la «Bota de Oro» en el campeonato turco ha entrado en una nueva y tensa etapa:

El logro histórico del año pasado: La temporada pasada, Shomurodov luchó hasta la última jornada con el legionario del Trabzonspor, Paul Onuachu, terminando ambos como máximos goleadores de la liga con 22 goles cada uno;

El liderato de 6 goles de Osimhen y Orban: Actualmente, la estrella del Galatasaray, Victor Osimhen, lidera con 6 goles, y Gift Orban, que también marcó contra el Başakşehir, ha alcanzado los 6 tantos, compartiendo la cima;

El grupo de perseguidores: Estrellas experimentadas como Eldor Shomurodov, Mohamed Salah y Dušan Vlahović, con 4 goles cada uno, siguen a los dos líderes;

La tarea de mantener el estatus: Para competir con Orban, formado en escuelas de clubes franceses, alemanes e italianos, y con la estrella Osimhen, Shomurodov debe ahora marcar con mayor frecuencia y regularidad.

Cuatro partidos sin ganar: ¿qué le espera al Başakşehir?

El club de Estambul ha perdido puntos por cuarto partido consecutivo y está descendiendo en la tabla:

El momento de detener la crisis: El desánimo dentro del equipo y los errores defensivos graves deben corregirse de inmediato;

La prueba del 20 de septiembre: El Istanbul Başakşehir jugará su próximo partido de la 6.ª jornada el 20 de septiembre en casa contra el Gençlerbirliği;

La misión de Shomurodov y Fayzullayev: Los aficionados esperan una actuación brillante y goles que den la victoria por parte de los líderes de nuestra selección nacional en este partido en casa.

Aunque la gran derrota del Başakşehir en Diyarbakır ha sido un duro golpe para la defensa del equipo, la lucha por defender el trono de máximo goleador ha entrado en una fase realmente intensa para Eldor Shomurodov.

¿Crees que Eldor Shomurodov puede superar a las estrellas nigerianas Victor Osimhen y Gift Orban para ganar la «Bota de Oro» de la Süper Lig esta temporada? ¿Podrá el Başakşehir recuperarse de este duro golpe en el partido contra el Gençlerbirliği el 20 de septiembre? ¡Deja tus opiniones en los comentarios y comparte este importante análisis sobre nuestros compatriotas en el campeonato turco con todos los aficionados al fútbol!