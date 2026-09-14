¡Gol rápido de Torres!: El PSG logra una victoria mínima en su visita a Brest

En la 4.ª jornada de la Ligue 1, el vigente campeón, el Paris Saint-Germain, consiguió 3 puntos valiosos en un encuentro fuera de casa inesperadamente difícil. En su visita al Brest, los parisinos ganaron 1-0 gracias al solitario gol anotado en el minuto 5 por el delantero Ferran Torres. Tras un inicio de temporada que preocupó a sus aficionados, el gigante parisino logra finalmente su primera victoria y comienza a escalar posiciones en la tabla.

Con ambos equipos sumando 5 puntos, este triunfo a domicilio resultó crucial para liberar al campeón de la presión psicológica. ¿Cómo mantuvo la defensa el equipo de Luis Enrique en Brest, qué resistencia ofrecieron los locales tras el gol tempranero de Torres y podrá esta victoria devolver al PSG a la lucha por el título?

Gol rápido en el minuto 5 y el remate decisivo de Torres

El encuentro comenzó bajo el escenario perfecto para los visitantes:

La sangre fría de Torres: Apenas en el minuto 5, Ferran Torres aprovechó una oportunidad en el área rival para marcar y poner al PSG por delante en el marcador;

La presión constante del Brest: Tras el gol tempranero, los locales se volcaron al ataque y, liderados por Ajorque y Doumbia, amenazaron constantemente la portería custodiada por Safonov;

Disciplina defensiva: La pareja de centrales formada por Marquinhos y Pacho, junto con las sólidas actuaciones de Hakimi y Mendes en las bandas, permitieron mantener el resultado hasta el final.

Prueba de la plantilla estelar: el trío Dembélé, Kvaratskhelia y Torres

El club parisino movilizó a todas sus fuerzas principales para este duelo:

Alineación del PSG: Safonov, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes, Vitinha, Neves, Zaïre-Emery, Kvaratskhelia, Dembélé, Torres;

Mediocampo creativo y bandas: Ousmane Dembélé y Khvicha Kvaratskhelia fueron activos por las bandas, mientras que en el centro, Vitinha, Neves y Zaïre-Emery mantuvieron el equilibrio en el control del balón;

La combatividad del Brest: La plantilla local, compuesta por Coudert, Le Cardinal, Ndiaye, Fernandes, Ajorque, Doumbia, Lala, Amavi, Camara, Magnetti y Chardonnet, ejerció una presión intensa durante 90 minutos, resistiendo seriamente al gran rival hasta los últimos segundos.

Avance en la tabla: primera victoria de la temporada y 7.ª posición

Esta ajustada victoria por 1-0 cambió significativamente la posición del PSG en el campeonato:

Primer éxito: Tras perder puntos en las primeras jornadas, el vigente campeón celebra por fin su primera victoria de la temporada;

Ascenso al 7.º lugar: Con 5 puntos acumulados, los parisinos suben al 7.º puesto de la tabla según la diferencia de goles;

El Brest se queda en el 9.º lugar: Los locales, también con 5 puntos, se sitúan en la 9.ª posición debido a los criterios de desempate;

El regreso del espíritu campeón: Estos 3 puntos, aunque logrados por la mínima, otorgan al PSG la confianza necesaria para volver al grupo de líderes.

Esta difícil victoria del PSG en Brest demuestra que la plantilla renovada aún está en proceso de formación táctica, pero que la habilidad de Torres fue suficiente para salvar al equipo en el momento decisivo.

¿Crees que Ferran Torres se convertirá en el máximo goleador del PSG esta temporada? ¿Los 5 puntos en 4 jornadas son señal de que la táctica de Luis Enrique está sufriendo dificultades? ¡Deja tus opiniones en los comentarios y comparte este análisis de la Ligue 1 con todos los aficionados al fútbol!