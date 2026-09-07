El combate entre Tyson Fury y Anthony Joshua está a punto de concretarse

El supercombate más esperado en la historia del boxeo británico y mundial en la categoría de peso pesado — Tyson Fury y Anthony Joshua está finalmente a punto de hacerse realidad. El «Gypsy King» Tyson Fury reveló que el papel de Dana White, jefe de UFC y Zuffa Boxing, ha sido fundamental para organizar este histórico enfrentamiento y firmar un contrato exclusivo con el gigante del streaming Netflix. Al mismo tiempo, criticó duramente a Eddie Hearn, promotor de Joshua, advirtiendo que sus artimañas podrían hacer fracasar las negociaciones una vez más.

La intervención de Dana White y el acuerdo con Netflix

En un mensaje de video en redes sociales, Tyson Fury elogió las habilidades diplomáticas de White:

Asociación con Netflix: Dana White resolvió un problema que llevaba años estancado en el mundo del boxeo, logrando un acuerdo para transmitir el combate en vivo a todo el mundo a través de la plataforma Netflix;

«Eddie Hearn es un pequeño envidioso»: Fury criticó duramente al promotor de su oponente: «Muchas gracias a Dana White por organizar este combate y llevarlo a buen puerto. Eddie Hearn es un pequeño envidioso que no tiene el coraje de admitir que no tiene nada que ver con esto. Reconozco que alguien más logró lo que ellos no pudieron durante años», declaró Fury;

Falta de confirmación oficial: Sin embargo, el boxeador aclaró que el combate aún no está confirmado al 100 % oficialmente: «Estos cobardes siguen huyendo, y Eddie sigue diciendo tonterías», añadió.

Traslado de Londres a Nueva York y disputa fiscal

Las negociaciones sobre el combate se tensaron debido a un cambio geográfico:

Cambio para la audiencia estadounidense: Debido a que la transmisión del combate debe ajustarse al horario estelar más conveniente para los espectadores de EE. UU., se exigió trasladarlo de Londres a Nueva York;

Las exigencias adicionales de Hearn: Eddie Hearn, quien defiende los intereses de Joshua, comenzó a exigir un aumento significativo en la bolsa garantizada del boxeador debido a los impuestos adicionales en EE. UU.;

Preparación para Wembley: Es interesante notar que Anthony Joshuamismo ha enfatizado en varias ocasiones que está listo para pelear en el estadio de Wembley, con capacidad para 90 000 espectadores en Londres, sin ninguna condición financiera o adicional.

Último ultimátum de Frank Warren: todo se decidirá el lunes

Las prolongaciones en las negociaciones agotaron la paciencia del equipo de Fury:

Vencimiento del plazo: El ultimátum firme impuesto por Frank Warren, promotor oficial de Tyson Fury, al equipo de Joshua y Eddie Hearn vence este lunes;

El 20 de noviembre no se cancela: Si el bando de Joshua no firma el contrato dentro del plazo establecido, Fury comenzará inmediatamente a buscar un nuevo oponente;

Velada en Nueva York: En cualquier caso, está firmemente establecido que Tyson Fury subirá al ring el 20 de noviembre en Nueva York.

En su opinión, ¿Eddie Hearn y Anthony Joshua aceptarán el ultimátum del lunes para firmar el acuerdo del combate del año, o este megacombate fracasará de nuevo? Si el enfrentamiento ocurre el 20 de noviembre en Nueva York, ¿en quién confiarían para la victoria: Fury o Joshua? ¡Dejen sus opiniones en los comentarios!