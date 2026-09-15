OpenAI adquiere Glass Imaging por 300 millones de dólares

OpenAI, líder en el campo de la IA, ha adquirido la startup Glass Imaging, desarrolladora de tecnologías de cámara para smartphones, por más de 300 millones de dólares. Esta noticia, difundida por The Wall Street Journal, está generando intensos debates en el mundo tecnológico, ya que este acuerdo demuestra que los creadores de ChatGPT están entrando activamente en el mercado de hardware. Así lo informa Techcrunch.com informa .

Fundada en 2019 en Los Altos, California, Glass Imaging había logrado recaudar cerca de 30 millones de dólares de inversores hasta la fecha. La empresa fue fundada por los ex ingenieros de Apple Ziv Attar y Tom Bishop, quienes lideraron el equipo que desarrolló la famosa función Portrait Mode en los dispositivos iPhone.

Mejora de las capacidades de la cámara mediante IA

Esta experiencia es fundamental en las actividades de Glass Imaging. Los especialistas de la startup trabajan para superar las limitaciones físicas y ópticas de las cámaras de los smartphones mediante el uso de IA. Según Ixbt.com, la empresa no se limita al procesamiento posterior de las imágenes.

Las redes neuronales de Glass Imaging analizan profundamente el sistema de cámara de un modelo de smartphone específico. El resultado es la capacidad de obtener imágenes de alta calidad al instante, sin necesidad de procesamiento adicional. Se espera que este enfoque lleve la fotografía móvil a un nuevo nivel.

OpenAI y la estrategia de nuevos dispositivos de hardware

Por ahora, OpenAI se abstiene de hacer comentarios oficiales sobre esta adquisición. Sin embargo, circulaban rumores de que los creadores de ChatGPT estaban trabajando en sus propios dispositivos de hardware, incluidos smartphones, auriculares y dispositivos acompañantes basados en IA.

Cabe recordar que en 2025 se supo que el CEO de OpenAI, Sam Altman, y el legendario diseñador de Apple, Jony Ive, estaban trabajando juntos en una startup de dispositivos llamada io. En aquel entonces, se informó que OpenAI había adquirido la empresa de Jony Ive por 6.500 millones de dólares. Se supone que la compra de Glass Imaging es la continuación lógica de esta estrategia global de hardware.