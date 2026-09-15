La primera jornada de la Liga de Campeones de Élite de la AFC, el torneo principal de clubes de Asia, concluyó con una sensación mundial y eventos dramáticos que sacudieron al continente. El club de Taskent, el Pakhtakor, Arabia Sauditalibró una batalla heroica en el feudo del club estelar Al-Ahli, vigente campeón de la competición, logrando un histórico empate 1-1.

Bajo la presión incesante de más de 60 000 aficionados locales, los de Taskent nunca consideraron la derrota: en el minuto 86, el legionario brasileño Flamarion, que entró desde el banquillo, batió a Édouard Mendy, sumiendo al gigante saudí en un estado de shock total.

Los anfitriones solo evitaron la derrota gracias a un disparo preciso de Firas Al-Buraikan, delantero de la selección nacional que entró de refresco, en el minuto 90+3. ¿Cómo logró la línea defensiva liderada por el portero Otkir Nazarov neutralizar a las estrellas de la Premier League inglesa Ivan Toney y Galeno, qué impacto tuvo el plan táctico de los de Taskent y cuánto refuerza este resultado el prestigio de los clubes uzbekos en el continente?

Gol en el 86 y drama en el 90+3: el thriller de Yeda

El destino del partido se decidió en los últimos minutos dramáticos:

El gol sensacional de Flamarion: Entrado en el minuto 69 en lugar de Dostonbek Khamdamov, el delantero Flamarion aprovechó con sangre fría un hueco en la defensa del Al-Ahli en el minuto 86 para batir la red custodiada por Édouard Mendy — 0:1;

La respuesta en el minuto 90+3: Bajo la presión constante de los saudíes, Firas Al-Buraikan empató en el minuto 90+3, salvando a los anfitriones de una derrota humillante — 1:1;

Heroísmo frente al campeón de Asia: El actual poseedor del trofeo continental se vio obligado a perder puntos en casa ante el club uzbeko.

El muro que detuvo a Toney y Galeno: Alineaciones

Las fuerzas principales y los cambios realizados por los entrenadores:

Los guerreros tenaces del Pakhtakor: Otkir Nazarov, Dilshod Saitov, Muhammadrasul Abdumajidov, Tahsin (46' Morteza Pouraliganji), Sherzod Nasrullaev (78' Hojiakbar Alijonov), Aleksandr Mozgovoy, Abdurauf Buriev, Dostonbek Khamdamov (69' Flamarion), Ibragimov, Bashar Resan y Husayn (69' Joseph Chinedu);

El ejército estelar del Al-Ahli: Édouard Mendy en la portería, Hamid, Merih Demiral (68' Sulayman), Yaslam, Baattia, Diaby (62' Atanagana), Gonçalves, Naif (46' Eduard Spertsyan), Shamat, el brasileño Galeno (53' Al-Mutairi) y el delantero de la selección inglesa Ivan Toney (68' Firas Al-Buraikan);

Solidez defensiva: Otkir Nazarov y el centro de la defensa no dejaron espacios a los delanteros de cien millones de euros del rival, obligando a las estrellas del club saudí a abandonar el campo prematuramente.

El honor del fútbol uzbeko y un punto de oro en el grupo

Este partido en Yeda demostró el estatus del Pakhtakor a escala continental:

Un resultado valioso fuera de casa: Este punto obtenido en el campo del club más rico y poderoso de Asia tiene una importancia estratégica mayor para la clasificación de los «Leones» a la siguiente fase;

Madurez táctica: Los cambios realizados por el entrenador en la segunda parte —especialmente la entrada de Pouraliganji, Alijonov, Chinedu y Flamarion— cementaron la defensa y aportaron peligro en ataque;

Fuerza mental para el futuro: Tras haber competido de igual a igual con un gigante continental y rozar la victoria, el club de Taskent afrontará sus próximos partidos con gran confianza.

La voluntad heroica mostrada por el Pakhtakor en Yeda demostró que los clubes uzbekos pueden enfrentarse a cualquier gigante asiático sin miedo y con tenacidad.

En su opinión, ¿merecía el Pakhtakor llevarse la victoria del palacio del campeón de Asia en Yeda? ¿Cuál fue la causa de esta victoria perdida en el minuto 90+3 y cómo evalúa las perspectivas de los «Leones» en esta edición de la Liga de Campeones de Élite de la AFC? ¡Deje sus opiniones en los comentarios y comparta este análisis emocionante con todos los aficionados al fútbol!