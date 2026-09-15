La primera jornada de la Liga de Campeones de la AFC Élite, el torneo de clubes de mayor nivel en Asia, trajo otra gran ola de orgullo para los aficionados al fútbol de Uzbekistán. En el choque central disputado en Teherán, el famoso club iraní Esteghlal recibió al gigante continental Al Sadd, múltiple campeón de Catar, logrando una victoria contundente por 3-0. Lo más destacado fue que el pilar de esta brillante victoria fue el defensa de nuestra selección nacional, Rustam Ashurmatov, quien actuó con seguridad en el centro de la defensa durante los 90 minutos, sin dejar ninguna oportunidad a los delanteros rivales.

Otra estrella uzbeka del equipo, Jaloliddin Masharipov, entró al campo en el minuto 81, contribuyendo a controlar el ritmo del partido a favor de los locales. Al mismo tiempo, en otro duelo intenso de la jornada, el club saudí Al Qadsiah, con gran poder financiero, derrotó al campeón de los Emiratos Árabes Unidos, Al Wasl, por 2-1. Entonces, ¿cómo logró Esteghlal dejar indefenso al gigante catarí, qué tan sólido es el lugar de nuestros legionarios a nivel continental y qué momentos dramáticos se registraron en el choque en Arabia Saudita?

3 golpes demoledores en Teherán: ¿Cómo aplastó Esteghlal a Al Sadd?

La superioridad absoluta de los locales durante 90 minutos y la crónica de los goles:

Gol rápido en el minuto 9: Tomando la iniciativa desde el inicio, los de Teherán abrieron el marcador gracias a un disparo preciso de Assani en el minuto 9 — 1-0;

Segundo golpe al inicio de la segunda parte: En el minuto 47, Saharhizan aprovechó con frialdad un error de la defensa catarí para ampliar la ventaja — 2-0;

El punto final en el minuto 90+5: En el tiempo añadido, en el minuto 90+5, Gholizadeh convirtió un hermoso contraataque, sellando la derrota total de Al Sadd — 3-0;

La impotencia del campeón de Catar: Al Sadd, que cuenta con una de las plantillas más fuertes y costosas del continente, no pudo encontrar el camino al gol en la capital iraní.

El muro inquebrantable de Rustam Ashurmatov y el regreso de Masharipov

El éxito de las estrellas de la selección nacional de Uzbekistán en Teherán:

Ashurmatov luchó los 90 minutos completos: Rustam Ashurmatov, titular en el centro de la defensa, dominó todos los duelos aéreos y terrestres, convirtiéndose en una figura decisiva para mantener la portería a cero;

La incorporación táctica de Masharipov: Jaloliddin Masharipov, quien ingresó al campo en el minuto 81, ejerció presión adicional sobre la defensa rival y sentó las bases para que su equipo anotara el tercer gol en los minutos finales;

Un gran inicio en la AFC Élite: Este nivel de juego constante de nuestros compatriotas en el torneo de clubes más prestigioso del continente es un gran logro para nuestra selección nacional.

Choque en Arabia Saudita: Al Qadsiah supera el obstáculo de Al Wasl

Otro encuentro intenso de la primera jornada que se desarrolló en paralelo:

Un recital de cuatro minutos: Por parte del club saudí, Quiñones abrió el marcador en el minuto 57, y 4 minutos después, en el minuto 61, Retegui sacudió las redes rivales por segunda vez — 2-0;

Gol de consolación en el minuto 90+6: El club Al Wasl de los EAU, sin querer rendirse, anotó un gol de honor a través de Leandro en el minuto 90+6, pero ya era tarde para sumar puntos — 2-1;

Un inicio intenso en la AFC Élite: Los primeros resultados de la primera jornada demuestran que la competencia entre los favoritos de la región Oeste será de un nivel sin precedentes esta temporada.

La gran victoria de Esteghlal, donde juegan futbolistas uzbekos, demuestra que el equipo es una fuerza real capaz de luchar por el título de la AFC Élite esta temporada.

¿En su opinión, hasta qué etapa puede llegar este año el equipo de Esteghlal de Teherán, donde juegan Rustam Ashurmatov y Jaloliddin Masharipov, en la AFC Élite Liga de Campeones ? ¿Cómo evalúa la contribución de nuestros legionarios en esta victoria histórica? ¡Deje sus análisis y opiniones en los comentarios y comparta con orgullo este importante artículo deportivo sobre la brillante victoria de nuestros compatriotas con todos los aficionados al fútbol y sus amigos!