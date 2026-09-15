Islom Ismoilov habla abiertamente sobre la dramática victoria de Neftchi en la 1ª jornada de la AFC Champions League Elite

La importante victoria por 1-0 contra el club iraquí Air Force en la 1ª jornada del torneo de clubes más prestigioso de Asia, la AFC Champions League Elite, brindó una gran alegría a los aficionados al fútbol uzbeko. Tras finalizar el encuentro, el entrenador del club Neftchi de Ferganá, Islom Ismoilov participó en la rueda de prensa oficial y respondió de forma detallada y abierta a las preguntas de los periodistas sobre los pormenores del intenso choque y la compleja situación dentro del equipo. El especialista felicitó en primer lugar a todos los habitantes de Ferganá y a nuestros compatriotas que apoyaron al equipo por este importante comienzo.

En la rueda de prensa, el entrenador analizó en profundidad las acciones del nuevo legionario brasileño Yan Medeiros Sasse, que provocó el descontento de los aficionados, la incesante ola de lesiones en el equipo, el regreso al campo del centrocampista estrella Jamshid Iskanderov y su filosofía de fútbol ofensivo. ¿Por qué Islom Ismoilov enfatizó que «la posesión de balón no nos aporta nada», qué gran riesgo asumió el cuerpo técnico durante el partido y cómo se gestionará el apretado calendario de los de Ferganá?

«No teníamos otro camino»: Gran riesgo y el precio de la victoria

El entrenador principal reveló las razones por las que los primeros pasos en el escenario asiático fueron difíciles:

«No hay equipos fáciles en la ACL Elite»: «Antes del partido, muchos podrían haber dicho que Neftchi ganaría fácil o por un gran marcador. Pero la AFC Champions League es una competición de alto nivel donde nadie tiene la victoria garantizada», declaró Islom Ismoilov;

Doble presión y riesgo: Con el paso del tiempo, la incapacidad para aprovechar las ocasiones ejerció una doble presión sobre los jugadores y aumentaron los errores. Por ello, los entrenadores pasaron a una táctica de dos delanteros y probaron varios esquemas: «Sí, fue un gran riesgo, pero no teníamos otro camino»;

Lo más importante es el resultado: El técnico valoró que el desenlace del partido con victoria fue el mayor logro: «Gracias a Dios, todo terminó con una victoria como queríamos. Lo más importante es la victoria. El resto no nos interesa».

Sasse, criticado por los fans, y la salud de Iskanderov

Problemas de plantilla y proceso de adaptación de los nuevos legionarios:

Por qué Sasse necesita tiempo: Al referirse a las acciones del brasileño Yan Medeiros Sasse, el entrenador destacó que el jugador no había disputado ningún partido oficial desde el Mundial, que llevaba menos de una semana en Ferganá y que fue titular en la ACL Elite tras solo 2 entrenamientos. Además, nunca ha jugado en Asia (ha militado en Brasil y Túnez);

Decisión táctica forzada: En realidad, Sasse debía jugar una parte, pero tras la recaída de la lesión de Abror Ismoilov, hubo que mantener al brasileño en la segunda mitad;

La única forma de recuperar la forma: Dado que los nuevos jugadores solo están inscritos para la ACL Elite, no hay más remedio que ponerlos en forma a través de estos partidos oficiales;

Jamshid Iskanderov volverá en los próximos días: Respondiendo a las preocupaciones sobre la salud del centrocampista estrella, Ismoilov anunció que los médicos trabajan bajo un programa específico y se espera que Iskanderov se reincorpore al equipo en los próximos días.

«La posesión de balón no aporta nada»: Filosofía de fútbol ofensivo y fechas FIFA

Análisis de la táctica del equipo y el apretado calendario por delante:

Velocidad en la transición defensa-ataque: El aspecto principal con el que el entrenador no está plenamente satisfecho es la falta de velocidad en la transición de defensa a ataque;

«Quien no juega hacia adelante no comete errores»: Ismoilov respondió a las quejas de los aficionados sobre los errores: «Alguien puede dar 300-400 pases y tirar una vez a puerta. Para nosotros, lo importante es llegar rápido al área rival y crear ocasiones. Cuando juegas hacia adelante, siempre hay errores. Solo quien juega hacia atrás o a los lados no comete errores»;

Las fechas FIFA, un gran alivio: Debido al apretado calendario de la Superliga, la Copa de Uzbekistán y la ACL Elite, los jugadores no tienen tiempo para recuperarse. El entrenador informó que espera con ansias el parón por fechas FIFA para organizar partidos amistosos y recuperar a los lesionados.

El club de Ferganá demostró su carácter combativo en los campos asiáticos a través de esta difícil y tensa victoria, y al equipo le esperan batallas de mayor ritmo.

En su opinión, ¿la filosofía de Islom Ismoilov de que «el fútbol ofensivo directo es más importante que la posesión» podrá dar a Neftchi los resultados esperados en los próximos partidos de la ACL? ¿Hasta qué punto fortalecerá el juego la integración del brasileño Sasse y el regreso de Jamshid Iskanderov? ¡Deje sus opiniones en los comentarios y comparta este análisis exclusivo de la rueda de prensa, que revela las verdades detrás de la histórica victoria de Neftchi, con todos los aficionados de Ferganá y del fútbol uzbeko!