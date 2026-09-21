Premier League: Manchester City, líder en solitario

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Premier League: Manchester City, líder en solitario

Tras las cinco primeras jornadas de la Premier League, los cambios drásticos y los resultados inesperados en el campeonato son el centro de atención de la comunidad futbolística. Según informa Goal.com, el inicio de la competición ha puesto de manifiesto las crisis en los grandes clubes y las dificultades a las que se enfrentan los favoritos. Los primeros meses de la temporada dan una idea de cómo se desarrollará la lucha por el título y plantean diversas dudas a los expertos. Así lo informa Goal.com .

Manchester City comienza con paso firme

El Manchester City se ha convertido en el líder en solitario de la tabla tras sumar el máximo de puntos en sus cinco primeros partidos. Cinco encuentros, cinco victorias y 15 puntos: un resultado del que ningún otro club puede presumir esta temporada. En la última jornada, los Citizens demostraron su fortaleza mental en un interesante partido con goles sin respuesta ante el Sunderland.

Este brillante comienzo no se mide solo en números. Según Goal.com, el Manchester City ha repetido por quinta vez en su historia un inicio de temporada en la máxima categoría con cinco victorias consecutivas. Anteriormente, el equipo logró este resultado en las temporadas 1912–1913, 2015–2016, 2016–2017 y 2023–2024. Además, el entrenador Enzo Maresca estableció un récord único al ganar sus cinco primeros partidos de Premier League al frente del club.

Crisis y problemas en los grandes

Sin embargo, el inicio no ha sido tan fluido para otros clubes punteros. Mientras que el Chelsea sufre graves problemas en la línea defensiva, el Arsenal ha tropezado inesperadamente. Asimismo, el Manchester United demuestra estar lejos del nivel al que aspira, y el Tottenham se encuentra en una situación difícil, ocupando la parte baja de la tabla.

El tiempo dirá si estos sucesos de las cinco primeras jornadas son dificultades temporales o un factor que marcará las tendencias de la temporada. Por ahora, el Manchester City aprovecha los errores de sus rivales y demuestra su firme intención de recuperar el título de campeón.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editor

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