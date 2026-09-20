La 46.ª Olimpiada de Ajedrez, celebrada en la antigua y siempre joven ciudad de Samarcanda, ha registrado resultados inesperados y brillantes. En los enfrentamientos de la 5.ª ronda, que comenzaron a las 15:00, el equipo nacional masculino principal de Uzbekistán aplastó a la selección de Hungría, uno de los grandes y potentes nombres históricos del ajedrez mundial, con un resultado «seco» e histórico de 4:0. En el primer tablero, Nodirbek Abdusattorov derrotó a uno de los grandes maestros más fuertes del mundo, Richard Rapport, mientras que Javohir Sindarov logró una brillante victoria sobre el experimentado Peter Leko; Nodirbek Yakubboyev y Shamsiddin Vohidov tampoco dieron ninguna oportunidad a sus rivales en sus partidas.

Al mismo tiempo, el equipo «Uzbekistán-2», compuesto por jóvenes, logró una victoria importante contra Filipinas por 2,5 : 1,5, mientras que «Uzbekistán-3» empató 2:2 contra Austria. También se produjo una verdadera sensación en las competiciones femeninas: nuestro equipo nacional principal empató 2:2 contra Estados Unidos, uno de los equipos líderes del mundo; en particular, nuestra joven estrella Afruza Hamdamova derrotó a su fuerte rival Karissa Yip. Nuestro segundo equipo femenino obtuvo una gran victoria sobre Túnez por 4:0, mientras que el tercer equipo derrotó a Madagascar por 3,5 : 0,5.

¿Cómo acerca esta victoria absoluta de 4:0 sobre Hungría al equipo nacional de Uzbekistán hacia el título olímpico, y cómo está siendo valorada esta ronda histórica en Samarcanda por la comunidad ajedrecística mundial?

«4:0 contra Hungría y lucha de igual a igual con EE. UU.»: Resultados clave de la 5.ª ronda

Los mejores momentos y hechos destacados tras los tableros en Samarcanda:

Victoria absoluta sobre Hungría: El equipo nacional masculino principal (Abdusattorov, Sindarov, Yakubboyev, Vohidov) derrotó a sus rivales en los 4 tableros, logrando un resultado sensacional de 4:0;

La caída de Rapport y Leko: Nodirbek Abdusattorov derrotó a Richard Rapport con piezas negras, mientras que Javohir Sindarov superó al legendario Peter Leko;

El paso firme de «Uzbekistán-2»: Gracias a la victoria de Abdimalik Abdisalimov, nuestro segundo equipo derrotó a Filipinas por 2,5 : 1,5;

La determinación de las mujeres ante EE. UU.: La victoria de Afruza Hamdamova sobre la fuerte Karissa Yip otorgó a nuestro equipo un valioso empate 2:2 contra Estados Unidos;

Las grandes victorias de los equipos reserva: En la categoría femenina, «Uzbekistán-2» no dio ninguna oportunidad a Túnez (4:0), y «Uzbekistán-3» derrotó a Madagascar por 3,5 : 0,5.

Olimpiada de Ajedrez. Registro de los enfrentamientos de la 5.ª ronda

Detalles de todos los encuentros de los equipos de Uzbekistán:

Categoría de competición Encuentro y resultado final Resultados individuales por tablero Hombres (Equipo 1) Hungría — Uzbekistán 0:4 Rapport – Abdusattorov 0:1, Sindarov – Leko 1:0, Gledura – Yakubboyev 0:1, Vohidov – Dudin 1:0 Hombres (Equipo 2) Uzbekistán-2 — Filipinas 2,5 : 1,5 Abdisalimov 1:0, Suyarov 0,5:0,5, Nigmatov 0,5:0,5, Begmurotov 0,5:0,5 Hombres (Equipo 3) Austria — Uzbekistán-3 2:2 Bahrillayev 0:1, Rahmatullayev 0,5:0,5, Abdurahmonov 0,5:0,5, Omonov 1:0 Mujeres (Equipo 1) EE. UU. — Uzbekistán 2:2 Yip – Hamdamova 0:1, Li – Tohirjonova 1:0, Abramyan – Omonova 0,5:0,5, Imomqo‘ziyeva – Atvill 0,5:0,5 Mujeres (Equipo 2) Uzbekistán-2 — Túnez 4:0 Yakubbayeva 1:0, Malikova 1:0, Halilova 1:0, Salimova 1:0 Mujeres (Equipo 3) Uzbekistán-3 — Madagascar 3,5 : 0,5 Aktamova 1:0, Bobomurodova 0,5:0,5, Shokirjonova 1:0, Shahzodova 1:0

Análisis de expertos: La importancia de la 5.ª ronda en Samarcanda

Conclusiones de grandes maestros internacionales y comentaristas de ajedrez:

4:0 contra Hungría — dominación absoluta: Derrotar a una de las alineaciones más fuertes de Europa en todos los tableros sin ceder ni un solo punto demuestra una vez más que el equipo de Uzbekistán es el candidato n.º 1 al título;

La forma de campeón de Abdusattorov y Sindarov: La sangre fría de los líderes de los tableros uno y dos en finales complejos y combinaciones sirve como pilar principal del equipo; La potencia de reserva de la escuela de ajedrez uzbeka:

El desempeño digno de los equipos segundo y tercero contra selecciones experimentadas como Austria y Filipinas prueba la profundidad del sistema de talentos del país; La sensación del equipo femenino:

El punto arrebatado a Estados Unidos y la victoria de Afruza Hamdamova demuestran la audaz entrada de nuestro equipo en la élite mundial del ajedrez femenino. La 5.ª ronda de la Olimpiada en Samarcanda demostró claramente al mundo entero que la generación dorada del ajedrez uzbeko está lista para aplastar a cualquier rival en su propia casa.

¿Cree que el equipo masculino de Uzbekistán podrá ganar el oro y defender con éxito su título en esta Olimpiada? ¿Se puede calificar la victoria 4:0 sobre Hungría como la mayor sensación del torneo? ¡Deje sus análisis en los comentarios y comparta con orgullo este triunfo histórico de los grandes maestros uzbekos con todos los aficionados al deporte y sus seres queridos!

Samarcanda, 46.ª Olimpiada de Ajedrez, Equipo nacional de Uzbekistán, Nodirbek Abdusattorov