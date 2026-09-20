Estructura interna del iPhone 18 Pro Max: almohadilla de cobre y cámara gigante

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Estructura interna del iPhone 18 Pro Max: almohadilla de cobre y cámara gigante

El famoso bloguero tecnológico JerryRigEverything ha desmontado por completo el nuevo buque insignia, el iPhone 18 Pro Max, para mostrar su arquitectura interna y soluciones de ingeniería. Según ixbt.com, el bloguero, que normalmente no vuelve a montar los dispositivos, esta vez examinó hasta los detalles más pequeños, demostrando en la práctica por qué el dispositivo se calienta menos que sus principales competidores. Así lo informa Ixbt.com informa .

Tras desmontar la pantalla, uno de los cambios más importantes es una enorme placa especial sobre la que está fijada la batería. Habitualmente, en los smartphones la batería se fija directamente a la parte trasera del chasis, pero Apple ha optado por una solución diferente esta vez. Resulta que esta gran placa actúa en sí misma como una cámara de vapor gigante.

Procesador A20 Pro y sistema de refrigeración único

Durante el examen profundo de los componentes internos, se descubrió una pequeña almohadilla adicional de cobre o aleación de cobre-acero sobre el chip A20 Pro. A diferencia de las placas planas habituales, es una pieza muy pequeña que parece inflada, como si estuviera llena de aire. Según los expertos, estos detalles sirven para asegurar un contacto óptimo y denso entre el chip y la cámara de vapor.

Además, al desmontar la batería, se mostró que Apple ha vuelto a utilizar la tecnología empleada desde hace tres años: un pegamento especial que pierde sus propiedades adhesivas bajo el efecto de una corriente eléctrica. La disposición de los componentes internos alrededor de la placa base sigue siendo extremadamente densa y compleja, destacando que el tamaño de la placa de este año es aún más reducido.

Capacidades de la cámara y tamaños de sensor

Durante su presentación, el bloguero también demostró cómo funciona el sistema de apertura variable de la cámara principal. Aunque se abrió el sistema de cámara y se mostraron las dimensiones del sensor, no fue posible evaluar el formato óptico preciso a partir del vídeo. Sin embargo, basándonos en información previa que circula en la red, este gran sensor tiene un tamaño de 1/1,28 pulgadas, manteniendo las mismas características que el modelo insignia del año pasado.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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