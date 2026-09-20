Se filtran fotos en vivo del smartphone Xiaomi 18 Pro antes de su presentación oficial

A pocos días de su presentación oficial, han aparecido en Internet fotos en vivo del smartphone insignia Xiaomi 18 Pro. El aspecto y las principales características técnicas del nuevo dispositivo están generando gran interés en el mundo tecnológico, ya que se espera que la compañía realice avances significativos en fotografía móvil y tecnología de baterías. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según la información de ixbt.com, el conocido filtrador Digital Chat Station presentó fotos del nuevo buque insignia en tres colores: negro, blanco y rosa. Los datos filtrados indican que en realidad existen cuatro colores, pero que el dispositivo en la versión azul cielo fue colocado con la pantalla hacia abajo frente al objetivo de la cámara.

Procesadores insignia y vibración mejorada

Según la información del filtrador, los modelos Xiaomi 18 Pro y 18 Pro Max estarán equipados con los chips SoC insignia más recientes de la familia Snapdragon de Qualcomm. Además, está previsto instalar motores de vibración más potentes en los dispositivos, y en la versión Pro Max, estos componentes serán aún más grandes y potentes.

La compañía presta tradicionalmente especial atención a las capacidades de la cámara. Anteriormente, Xiaomi confirmó que utilizaría un sistema compuesto por dos cámaras de 200 MP en colaboración con Leica para esta serie. Según la información difundida, la cámara teleobjetivo periscópica de 200 MP podría utilizarse no solo para zoom de larga distancia, sino también para fotografía macro.

Pantallas de nueva generación y baterías de silicio

La pantalla de los dispositivos también se actualizará significativamente. Los modelos Xiaomi 18 Pro y 18 Pro Max contarán con pantallas modernas basadas en materiales M11. Esto aumentará el brillo y la eficiencia energética de la pantalla.

Otra característica importante de los nuevos smartphones es la batería con alto contenido de silicio. Xiaomi anuncia que el contenido de silicio en las baterías de la serie especial llamada Jinshajiang alcanza el 32 %. Como resultado, el Xiaomi 18 Pro, más pequeño, contará con una batería de 7000 mAh, mientras que el modelo Xiaomi 18 Pro Max recibirá una batería récord de 8500 mAh.

Cabe destacar que Digital Chat Station había predicho anteriormente con precisión las características de los Xiaomi 15 y Xiaomi 15 Pro, así como el hecho de que el buque insignia Realme GT 7 Pro contaría con una pantalla Samsung y que el chip Dimensity 9400 saldría antes que el Snapdragon 8 Elite. La presentación oficial del Xiaomi 18 Pro y otros nuevos dispositivos está programada para el 23 de septiembre de este año, fecha en la que se aclararán todos los detalles restantes.