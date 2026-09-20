Los procesadores Samsung Exynos aumentan drásticamente su cuota de mercado global

Los procesadores móviles desarrollados por Samsung han logrado fortalecer significativamente su posición en el mercado global. Según datos de la agencia de análisis Counterpoint Research, en el segundo trimestre de 2026, los chips Exynos capturaron el 9 % del mercado mundial de SoC (sistemas en un chip) móviles. Esta cifra representa el resultado más alto registrado desde que se comenzaron a recopilar estas estadísticas en 2024. Así lo informa Ixbt.com informa .

Los expertos destacan que, en los últimos tres meses, la cuota de Exynos ha crecido un 2 %, y un 3 % en términos interanuales. Este cambio positivo marca un punto de inflexión importante tras varios años difíciles en los que Samsung limitó el uso de sus propios procesadores en sus smartphones insignia.

Éxito en los segmentos insignia y de gama media

Ciertas variantes de la familia de flagships Galaxy S26, lanzada este año, han sido equipadas con procesadores Exynos 2600 de alto rendimiento. Al mismo tiempo, el gigante surcoreano también apuesta por este mismo chip para sus populares dispositivos de gama media, los Galaxy A57 y Galaxy A37.

Esta estrategia ha permitido a Samsung recuperar su posición en el mercado y estabilizar su volumen de envíos globales. Aunque las tasas de crecimiento son altas, la empresa todavía se mantiene por detrás de los líderes absolutos del mercado mundial.

El panorama competitivo del mercado

Según el informe de Counterpoint Research, MediaTek mantiene el liderazgo en el mercado de procesadores móviles con una cuota del 31 %. Qualcomm ocupa el segundo lugar con un 23 %, mientras que Apple completa el podio con una cuota del 19 %.

Según los expertos, si Samsung continúa expandiendo el uso de chips Exynos en sus dispositivos insignia y de gama media, podría fortalecer aún más su posición en el mercado y acercarse a los líderes. Los resultados actuales demuestran que el potencial de la empresa en el mercado de semiconductores aún no se ha agotado.