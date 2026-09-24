«¡Es nuestro turno!»: Lamine Yamal habla sobre la final de la Champions y revela su «plan de venganza»

El prodigio más brillante del fútbol europeo, estrella del FC Barcelona y de la selección española, Lamine Yamal, concedió una entrevista exclusiva al prestigioso medio francés L'Équipe , donde hizo declaraciones contundentes sobre los dolores pasados en la Champions League y sus ambiciosos objetivos para la nueva temporada.

En particular, el joven delantero recordó la dramática eliminatoria contra el Inter en las semifinales de la UEFA Champions League 2025 (3-3 en la ida, derrota 4-3 en la prórroga de la vuelta) y expresó su confianza en que los italianos nunca podrán repetir tal milagro: «Es sencillo. Si hubiéramos concretado nuestras ocasiones en aquel partido de vuelta contra el Inter, no habríamos encajado un gol en el minuto 90+3. Éramos un equipo joven; a los 20 años no tomas las decisiones con la misma sangre fría que a los 30. Son esos pequeños detalles —el equilibrio entre suerte y experiencia— los que estamos perfeccionando. ¡El Inter nunca podrá repetir eso y esta temporada será nuestra!».

Tampoco ocultó que el éxito de su excompañero Ousmane Dembélé con el PSG en la Champions y su impacto en la carrera por el Balón de Oro le dan una motivación extra: «Ahora es nuestro turno: queremos levantar este trofeo. Esto nos inspira a todos: ¡queremos estar en Madrid y ganar la final!».

¿Podrá el FC Barcelona, ahora maduro y experimentado, volver realmente al trono europeo? ¿Podrá Yamal llevar al equipo hasta la final de Madrid y cómo terminaría una posible revancha contra el Inter?

«La lección del minuto 90+3, la influencia de Dembélé y la ambición madrileña»: los 5 puntos clave de la entrevista de Yamal

L'Équipe Los puntos más destacados de la entrevista concedida al diario:

El fenómeno «Inter» ya no se repetirá: Yamal calificó la victoria de los milaneses en la semifinal de 2025 como una cuestión de suerte y circunstancias, afirmando que no volverá a ocurrir;

El precio pagado por la juventud y la inexperiencia: El delantero admitió abiertamente que la juventud del equipo en aquel momento, y la falta de sangre fría en la toma de decisiones en comparación con jugadores de 30 años, causaron el gol en el minuto 90+3;

Trabajar en los pequeños detalles: El FC Barcelona aprendió de aquella dolorosa derrota y perfeccionó el equilibrio entre suerte y experiencia;

Una fuerte motivación proveniente de Dembélé y el PSG: Los éxitos de Ousmane Dembélé con el club parisino y su candidatura al Balón de Oro sirven de motor para Lamine;

El objetivo principal: la final de la Champions en Madrid: El FC Barcelonatiene como único y firme objetivo esta temporada llegar a la final y ganar el trofeo de la Champions League.

La evolución del FC Barcelona en la Champions: errores de la semifinal de 2025 y ambiciones actuales

Análisis de la dinámica de crecimiento y factores clave del club catalán:

Indicadores y aspectos 2025: Semifinal contra el Inter Nueva temporada: Camino a la final de Madrid Estado de la plantilla Muy joven, propenso a las emociones Núcleo experimentado y tácticamente maduro Decisión en momentos clave Pérdida de concentración en el minuto 90+3 (3-3, 3-4) Concentración y control con sangre fría hasta el final Posición de Lamine Yamal Joven talento, primeras grandes pruebas en eliminatorias Líder principal y estrella absoluta del equipo Actitud y estado de ánimo «Nos faltó experiencia y suerte» «El Inter no puede repetir eso, es nuestro turno» Factor de motivación externa Adaptación a la fuerza de los rivales Campeonato en respuesta al éxito de Dembélé y el PSG Objetivo estratégico final Llegar a la fase de semifinales Levantar el trofeo de la Champions en la final de Madrid

Expertise futbolística y análisis táctico: ¿Por qué estas confesiones de Yamal marcan una nueva era para los catalanes?

Conclusiones de analistas del fútbol europeo y comentaristas deportivos:

La cultura de aprender de la derrota: El hecho de que Yamal reconozca abiertamente los partidos difíciles (3-3 y 3-4) contra el Inter sin buscar excusas, diciendo «éramos jóvenes, no podíamos tomar decisiones rápidas», muestra cuánto ha madurado; esta derrota sirvió para fortalecer mentalmente a los catalanes;

La fuerza simbólica de la «final de Madrid»: El hecho de que la final de la Champions League se celebre en la ciudad del rival histórico, Madrid, es un doble honor y una motivación extra para el FC Barcelona; que Yamal mencione directamente a Madrid muestra que en el vestuario reina un espíritu combativo máximo;

El factor Dembélé y el choque de ambiciones: El ascenso de Dembélé en París y su candidatura a premios individuales empujan a Lamine Yamal a llevar su propio potencial a un nivel aún más alto; Yamal aspira a convertirse en el jugador n.º 1 mundial no solo por su talento individual, sino trayendo un trofeo a su equipo;

La madurez táctica de los catalanes: El Barça actual está aprendiendo a no perder el control del juego, a mantener el balón en los últimos minutos y a conservar el equilibrio defensivo; estas cualidades serán la clave para romper a gigantes pragmáticos como el Inter o el PSG.

La declaración abierta de Lamine Yamal ha hecho saber a todo el continente que el FC Barcelona ya no es solo un equipo de jóvenes que juega bien, sino una fuerza poderosa que ha venido a conquistar el trono europeo.

¿Crees que Lamine Yamal, ahora maduro y experimentado, podrá llevar al FC Barcelona a la final de la Champions en Madrid y ganar el trofeo? ¿Fue la inexperiencia realmente la única causa de aquella derrota en semifinales contra el Inter? ¡Deja tus opiniones en los comentarios y comparte este sensacional artículo dedicado al prodigio del fútbol europeo con todos los aficionados!