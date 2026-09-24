Xiaomi 18 Pro presentado: un flagship potente con capacidades avanzadas

Se ha presentado una novedad importante en el mercado de la tecnología móvil. Según ixbt.com, junto con el modelo Xiaomi 18 Pro Max, se ha mostrado el smartphone flagship Xiaomi 18 Pro, más asequible y compacto. El nuevo dispositivo llama la atención por sus características técnicas de vanguardia, su potente procesador y sus capacidades de IA avanzadas. Así lo informa Ixbt.com informa .

Este smartphone combina un alto rendimiento y una ergonomía cómoda, satisfaciendo las demandas de los usuarios modernos. Su precio inicial de 895 USD aumenta su competitividad en el segmento de los flagships.

Pantalla y tecnologías de protección avanzadas

El Xiaomi 18 Pro está equipado con bordes de pantalla ultrafinos de solo 0,99 mm. La diagonal del dispositivo es de 6,4 pulgadas, utilizando el nuevo material M11. El brillo máximo de la matriz de pantalla alcanza los 4000 nits, lo que garantiza una visibilidad perfecta incluso bajo la luz del sol.

El panel trasero del chasis cuenta con una pantalla adicional que muestra notificaciones dinámicas y tarjetas de aplicaciones. Durante la presentación, se anunció que inicialmente se admitirán más de cien tarjetas, incluyendo widgets y minijuegos. También es posible crear fondos de pantalla personalizados basados en fotos de mascotas o monumentos famosos mediante IA.

Hardware y batería gigante en un cuerpo compacto

El núcleo del dispositivo es el procesador moderno Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. En un cuerpo relativamente compacto, con una diagonal de pantalla casi idéntica a la del Samsung Galaxy S26, se ha integrado una batería masiva de 7000 mAh. El contenido de silicio en el ánodo de la batería se ha incrementado al 32 %.

El smartphone también incluye tecnología UWB y un sistema de protección contra agua y polvo conforme a los estándares IP66, IP68 e IP69. El nuevo motor de vibración 7514 hace que las vibraciones de impulso corto sean un 75 % más perceptibles, brindando al usuario un placer táctil único.

Sistema de triple cámara con óptica Leica

El smartphone está equipado con tres módulos de cámara de alta calidad. La cámara principal Leica de 200 MP se basa en el sensor Light Hunter 960 de 1/1,28 pulgadas. El módulo periscópico de 75 mm equivalentes también utiliza un sensor Samsung HP5 de 200 MP, permitiendo fotografía macro a una distancia de 12 cm. El tercer módulo es un ultra gran angular con sensor OV51D de 50 MP.

Se ha introducido la función de IA Legendary Moment para el procesamiento de imágenes. La IA no solo ayuda a elegir estilos clásicos, sino que también ofrece recomendaciones sobre la ubicación, el análisis de la composición e incluso la elección de la pose durante la toma.