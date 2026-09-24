Inicio ardiente en Arabia Saudita: la Copa del Golfo comienza con duelos dramáticos

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Inicio ardiente en Arabia Saudita: la Copa del Golfo comienza con duelos dramáticos

La prestigiosa y reñida competición esperada con ansias por los aficionados al fútbol de Oriente Medio: la Copa de Naciones del Golfo (Gulf Cup) Arabia Saudita ha comenzado oficialmente en sus campos. Los partidos de la 1ª jornada del grupo «A», disputados el 23 de septiembre, fueron recordados por enfrentamientos intensos, un autogol inesperado y eventos de especial importancia para los aficionados al fútbol uzbeko. El anfitrión de la competición, Arabia Saudita ganó 1-0 contra Kuwait en un partido extremadamente difícil y tenso, gracias a un autogol del kuwaití Al Haqan en el minuto 73, convirtiéndose en el líder del grupo.

En el segundo partido central del grupo, las selecciones nacionales de Irak y Omán empataron 1-1. El gol de Qasim en el minuto 6 fue igualado por Al Rawahi en el minuto 67. El aspecto más destacado de este encuentro es que los legionarios del club «Pakhtakor» de Taskent, el defensa central Zaid Tahseen y el delantero estrella Ayman Hussein, fueron titulares con la selección nacional de Irak; además, fue Ayman Hussein quien dio una excelente asistencia para el único gol de su equipo. Para información, el grupo «B» de este gran torneo, que consta de dos grupos, incluye a los EAU, Qatar, Yemen y el actual campeón, Baréin.

¿Podrá Arabia Saudita llevarse el título en casa, es Irak, liderado por las estrellas de «Pakhtakor», capaz de recuperar la copa, y podrá Baréin defender su título?

«Drama de autogol, asistencia de Ayman y campeón vigente»: 5 puntos clave de la 1ª jornada

Datos y resultados más importantes de los partidos inaugurales de la Copa del Golfo:

  • Victoria mínima de los anfitriones: Arabia Saudita venció a Kuwait 1-0; Al Haqan marcó en propia puerta en el minuto 73;

  • Estrellas de «Pakhtakor» como titulares: Zaid Tahseen y Ayman Hussein fueron titulares con Irak, formando el núcleo del equipo;

  • La asistencia de Ayman Hussein: El delantero del club de Taskent dio una asistencia en el gol de Qasim en el minuto 6, convirtiéndose en uno de los héroes del partido;

  • Empate entre Irak y Omán: En un partido intenso, el representante de Omán, Al Rawahi, empató en el minuto 67, repartiendo los puntos (1-1);

  • Grupo «B» y el campeón vigente Baréin: El actual ganador de la competición es Baréin; se enfrentarán a los EAU, Qatar y Yemen en el grupo «B».

Copa del Golfo 2026: Estadísticas de la 1ª jornada del grupo «A» y comparación de plantillas

Protocolo completo de los partidos inaugurales y configuración de los grupos:

Partido y grupo

Marcador y resultado registrado

Autores de goles y desarrollo de eventos

Posición en la tabla

Arabia Saudita — Kuwait

1 : 0

Al Haqan (73, autogol) — La defensa de Kuwait falló inesperadamente

Arabia Saudita — 3 puntos (Líder)

Irak — Omán

1 : 1

Qasim (6) — Asistente: Ayman Hussein («Pakhtakor»)

Al Rawahi (67)

Irak — 1 punto, Omán — 1 punto

Kuwait

0 puntos

Un autogol costoso

Outsider del grupo «A»

Equipos del grupo «B»

EAU, Qatar, Baréin (campeón vigente), Yemen

Partidos de este grupo pendientes

Experticia y análisis futbolístico: ¿Por qué la Copa del Golfo también interesa a los aficionados uzbekos?

Conclusiones de los comentaristas deportivos y analistas de fútbol asiático:

  • La cara de «Pakhtakor» y la Superliga de Uzbekistán: La titularidad de Zaid Tahseen y Ayman Hussein en la selección nacional de Irak y su contribución a los goles demuestran el alto nivel internacional de los legionarios que llegan al campeonato uzbeko; el gran estado de forma de Ayman es también una garantía importante para los partidos de los «Leones» a nivel nacional y continental;

  • Inicio difícil y pragmatismo de Arabia Saudita: El anfitrión, Arabia Saudita, solo pudo vencer a Kuwait gracias a un autogol; esto muestra que el equipo aún tiene problemas en ataque, pero sumar 3 puntos facilita estratégicamente el camino a los play-offs;

  • El «grupo de la muerte» en el grupo «B»: Los enfrentamientos entre el campeón vigente Baréin, el gigante asiático Qatar y los fuertes EAU elevarán el nivel de las semifinales de la Copa del Golfo al máximo;

  • Las posibilidades de Irak en el torneo: Aunque se registró un empate en la primera jornada, Irak sigue siendo uno de los principales candidatos al título gracias a su potencial ofensivo y superioridad física; su partido contra Arabia Saudita en la próxima jornada decidirá el destino del grupo.

La Copa del Golfo en Arabia Saudita ha comenzado con intensas intrigas desde la primera jornada y no hay duda de que los próximos partidos serán aún más apasionantes.

¿Quién crees que ganará el trofeo en esta Copa del Golfo en Arabia Saudita? ¿Podrá el delantero de «Pakhtakor», Ayman Hussein, convertirse en el máximo goleador del torneo? ¡Deja tus opiniones personales en los comentarios y comparte este interesante análisis del fútbol asiático con todos los amantes del fútbol!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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