¡Resultados de la 6ª ronda de la Olimpiada de Ajedrez y choque estelar contra China en la 7ª ronda!

La Olimpiada de Ajedrez, que se celebra en la antigua y dinámica ciudad de Samarcanda, marca una nueva era dorada para el ajedrez uzbeko. Tras una 6ª ronda dramática e intensa, el equipo masculino de Uzbekistán, liderado por Nodirbek Abdusattorov y Javohir Sindarov, logró una victoria histórica y valiente por 2,5 a 1,5 contra la India, el gran favorito del torneo. Gracias a este éxito, nuestros representantes se han convertido en los líderes solitarios del ranking mundial con 12 puntos, dando un paso gigante hacia las medallas de oro. El equipo de Uzbekistán-2 también aplastó a España por 2,5 a 1,5, mientras que nuestro tercer equipo perdió por la mínima ante Australia (1,5 a 2,5).

En las competiciones femeninas, a pesar de la derrota de nuestro primer equipo ante Georgia, los equipos de Uzbekistán-2 y Uzbekistán-3 lograron victorias convincentes contra Macedonia del Norte y Suecia, respectivamente. Tras la 6ª ronda, China y nuestra vecina, Kazajistán, dominan el torneo femenino con 12 puntos cada una. Ahora, nos espera la 7ª ronda, decisiva para el destino de la competición: ¡el equipo de Uzbekistán-1, clasificado en 1er lugar, se enfrentará a la poderosa China en un duelo feroz sobre el tablero!

¿Podrán los grandes maestros uzbekos detener a la máquina china en los tableros de Samarcanda, podrá el equipo femenino de Kazajistán mantener su lugar en el podio, y cómo resolverá la 7ª ronda la intriga del campeonato?

«de la India La derrota de la India, 12 puntos y la batalla contra China: los 5 puntos clave de la 6ª ronda

Los indicadores oficiales más importantes de la 6ª ronda de la Olimpiada de Samarcanda-2026:

Supervictoria sobre la India: El equipo de Uzbekistán-1 sorprendió al gigante mundial del ajedrez con un marcador de 2,5:1,5, tomando el liderazgo absoluto del torneo;

El equipo masculino de Uzbekistán, líder indiscutible: 6 victorias en 6 partidos, 12 puntos de equipo y 19,5 puntos en los tableros, nuestro equipo está solo en la cima de la clasificación;

«Derrota española» para Uzbekistán-2: Nuestros jóvenes barrieron al gran equipo de España por 2,5:1,5, recibiendo el aplauso de los aficionados;

China y Kazajistán en la clasificación femenina: En la división femenina, los equipos de China y Kazajistán comparten el primer y segundo lugar con 12 puntos cada uno;

La 7ª ronda equivale a una final: Uzbekistán y China, que ocupan el 1er y 2º lugar en la clasificación masculina, se enfrentarán en la 7ª ronda.

Samarcanda-2026: Clasificación general tras la 6ª ronda (Top 10)

Comparación de los resultados de los equipos masculinos y femeninos:

Puesto Equipos masculinos (TB1 / TB2 / TB3) WEBP Equipos femeninos (TB1 / TB2 / TB3) WEBP 01 Uzbekistán (12 pts / 141 / 19,5) China (12 pts / 151,5 / 20,5) 02 China (11 pts / 138 / 18,5) Kazajistán (12 pts / 135,5 / 18,5) 03 Armenia (11 pts / 108 / 17) India (10 pts / 128 / 18,5) 04 Francia (10 pts / 116,5 / 17,5) Bulgaria (10 pts / 124 / 19) 05 Países Bajos (10 pts / 114,5 / 16) Alemania (10 pts / 116,5 / 16,5) 06 Turquía (10 pts / 114 / 17,5) Suiza (10 pts / 116 / 18) 07 India (10 pts / 113 / 16) Armenia (10 pts / 116 / 17,5) 08 Grecia (10 pts / 111 / 18) Polonia (10 pts / 114 / 17) 09 Alemania (10 pts / 108 / 16) Azerbaiyán (10 pts / 112 / 17,5) 10 Inglaterra (10 pts / 106 / 16,5) Georgia (10 pts / 109,5 / 18)

(Nota: TB1 — puntos de match, TB2 — coeficiente Sonneborn-Berger, TB3 — puntos en los tableros)

Resultados de la 6ª ronda y enfrentamientos candentes de la 7ª ronda

Calendario de los partidos de los equipos de Uzbekistán:

Resultados de los partidos de la 6ª ronda: Hombres: Uzbekistán-1 2,5:1,5 India | España 1,5:2,5 Uzbekistán-2 | Australia 2,5:1,5 Uzbekistán-3 Mujeres: Georgia 3,5:0,5 Uzbekistán-1 | Macedonia del Norte 0,5:3,5 Uzbekistán-2 | Suecia 1,5:2,5 Uzbekistán-3

Enfrentamientos de la 7ª ronda (Choques centrales): Hombres: Uzbekistán-1 — China (Duelo por el 1er y 2º lugar) | Uzbekistán-2 — Francia | Uzbekistán-3 — Sudáfrica Mujeres: Uzbekistán-1 — Eslovenia | Uzbekistán-2 — Tayikistán | Uzbekistán-3 — Perú



Experticia ajedrecística: ¿Por qué el duelo Uzbekistán-China se considera la «Final de Oro»?

Conclusiones de los expertos internacionales de la FIDE y analistas reconocidos:

La continuación del triunfo de Chennai: Los grandes maestros uzbekos, ganadores del oro en la Olimpiada de Chennai, juegan en casa en Samarcanda y, por tanto, están bajo doble presión y responsabilidad; la victoria sobre la India dio alas mentales al equipo;

El estilo pragmático de China: El equipo chino es agresivo con las piezas blancas y se apoya en una defensa muy sólida con las negras; en la 7ª ronda, la preparación de apertura de Nodirbek Abdusattorov y Javohir Sindarov en los tableros 1 y 2 decidirá el destino de todo el match;

Superioridad de coeficientes: Uzbekistán no solo es el más fuerte en puntos, sino también en el coeficiente Sonneborn-Berger (141), el más importante de la Olimpiada; esto le da a nuestro equipo la ventaja del torneo incluso en caso de empate;

La sensación de las mujeres de Asia Central: En el grupo femenino, Kazajistánque acumula 12 puntos empatado con China, demuestra que el nivel del ajedrez femenino en la región está ahora a la par de la élite mundial.

En los 64 escaques de Samarcanda se libran las mayores batallas de la inteligencia humana y la bandera de Uzbekistán conquista de nuevo la cima del podio.

¿Cuál cree que será el marcador de la victoria de Uzbekistán sobre China en el «Match de Oro» de la 7ª ronda? ¿Podrán Nodirbek Abdusattorov y nuestros chicos conservar la copa de oro de la Olimpiada en Samarcanda? ¡Deje sus pronósticos y deseos personales en los comentarios y comparta este análisis candente sobre el éxito histórico de nuestra selección nacional con todos los aficionados al ajedrez!