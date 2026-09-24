Xiaomi presenta los modelos Transparent Special Edition en color rojo

Xiaomi ha presentado una edición especial para sus últimos modelos insignia. Según ixbt.com, se han lanzado versiones llamadas Transparent Special Edition para los dispositivos Xiaomi 18 Pro y Xiaomi 18 Pro Max. Los nuevos smartphones se distinguen por un cuerpo rojo semitransparente y un conjunto de accesorios diseñados en un estilo único. Así lo informa Ixbt.com informa .

La principal solución de diseño de esta edición especial se basa en la estructura única del panel trasero. Los expertos señalan que la carcasa no es realmente abierta, sino que está fabricada mediante un panel trasero multicapa con una película especial. Esta solución crea un efecto volumétrico, imitando hábilmente la disposición de los componentes internos del smartphone.

Armonía entre diseño e interfaz

La originalidad de la apariencia también continúa en el software del dispositivo. Se han instalado fondos de pantalla transparentes especiales para las pantallas principal y secundaria de los smartphones, lo que garantiza una apariencia coherente y perfecta del diseño general.

El fabricante ha convertido el dispositivo no solo en un gadget tecnológico, sino también en un objeto de colección único. El paquete Transparent Special Edition incluye un cargador y un cable rojo semitransparente diseñados en el mismo estilo, formando un concepto de diseño unificado.

Precios y demanda del mercado

Se han anunciado los precios de estos dispositivos especiales en el mercado chino. Según esto, el modelo Xiaomi 18 Pro con 16 GB de RAM y 1 TB de almacenamiento está valorado en 1500 USD, mientras que el Xiaomi 18 Pro Max con la misma capacidad de memoria cuesta 1650 USD.

Lu Weibing, presidente de la división móvil de Xiaomi, informó que el interés por la versión transparente fue mayor de lo esperado. Como resultado, el primer lote de dispositivos fue comprado en su totalidad por los clientes en poco tiempo.

Técnicamente, las versiones Transparent Special Edition replican todas las capacidades de los modelos estándar Xiaomi 18 Pro y Xiaomi 18 Pro Max. La diferencia radica únicamente en la decoración exterior única, la gama de colores y los accesorios exclusivos incluidos en el paquete.