A medida que concluyen los intensos partidos de septiembre en La Liga, la dirección de la organización ha anunciado oficialmente a los tres finalistas para el premio de entrenador del mes (Coach of the Month). Entre este trío, Hans-Dieter Flick, técnico del FC Barcelona, es el favorito absoluto gracias a su fútbol ofensivo sin igual: su equipo registró 4 victorias en 4 partidos, anotando 19 goles (diferencia de goles: 19:5). Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, es el segundo candidato con 3 victorias y 1 derrota (diferencia de goles: 9:4).

La lista de candidatos se completa con el experimentado «Ingeniero» Manuel Pellegrini, entrenador del Real Betis: ha mantenido una racha invicta en septiembre con 3 victorias y 1 empate (diferencia de goles: 5:2). Según el reglamento oficial, el ganador será determinado por los votos de los aficionados y un panel de expertos. Cabe recordar que en agosto, este prestigioso premio fue otorgado a Kike Flores, entrenador del Alavés.

¿La tormenta de 19 goles de Hans-Dieter Flick le asegurará el premio al entrenador del mes, o la racha invicta de Pellegrini dará la sorpresa?

«19 goles de Flick, la imbatibilidad de Pellegrini y la presión de Simeone»: 5 puntos clave de la carrera de entrenadores

Datos y cifras más importantes sobre los candidatos anunciados por La Liga:

El resultado del 100 % de Flick: Bajo la dirección de Hans-Dieter Flick, el FC Barcelona ganó los 4 partidos de septiembre, acumulando 12 puntos de 12;

Lluvia de goles de los catalanes: El Barça se convirtió en una máquina ofensiva absoluta al marcar 19 goles en un solo mes (casi 5 goles por partido);

Manuel Pellegrini invicto: El entrenador del Betis logró 3 victorias y 1 empate en 4 encuentros, llevando a su equipo a los puestos de cabeza;

Diego Simeone en el top 3: El técnico del Atlético registró 3 victorias convincentes y se unió a la lucha con una diferencia de 9 goles;

El ganador de agosto fue otro: En el primer mes de la temporada, el premio fue ganado inesperadamente por el entrenador del Alavés, Kike Flores.

La Liga — Septiembre 2026: Comparativa de candidatos al premio de entrenador del mes

Análisis de los resultados, eficacia e indicadores tácticos de los tres técnicos en septiembre:

Entrenador y club Partidos jugados Victorias / Empates / Derrotas Diferencia de goles Puntos acumulados Tasa de éxito Hans-Dieter Flick (FC Barcelona) 4 partidos 4 victorias, 0 empates, 0 derrotas 19 : 5 (+14) 12 puntos (máx) 100 % Manuel Pellegrini (Real Betis) 4 partidos 3 victorias, 1 empate, 0 derrotas 5 : 2 (+3) 10 puntos 83.3 % Diego Simeone (Atlético de Madrid) 4 partidos 3 victorias, 0 empates, 1 derrota 9 : 4 (+5) 9 puntos 75 % Kike Flores (Alavés) — — Ganador de agosto — Poseedor actual del premio

Expertise futbolística y análisis táctico: ¿Quién merece más el premio de septiembre en La Liga?

Conclusiones de los comentaristas y expertos del fútbol español:

El sistema de deconstrucción de Hans-Dieter Flick: El técnico alemán combinó perfectamente el rigor alemán y el ataque rápido catalán en el FC Barcelona; marcar 19 goles en 4 partidos es una actuación fantástica rara en la Liga moderna, lo que convierte a Flick en el favorito n.º 1;

La maestría pragmática de Manuel Pellegrini: Aunque la plantilla del Betis no es tan costosa como la de los grandes clubes, el chileno apodado «el Ingeniero» construyó un equilibrio perfecto en defensa (solo 2 goles encajados en 4 partidos); es un gran resultado con un presupuesto modesto;

La estabilización de Simeone y el Atlético: A pesar de una derrota, Simeone mejoró el potencial ofensivo del equipo (9 goles) y consolidó su lugar en el top 4; sin embargo, esa derrota lo coloca detrás de Flick;

Proceso de votación y factor afición: El destino del premio depende de los votos combinados de los aficionados y expertos profesionales; La base de fans mundial delFC Barcelona y el fútbol espectacular que despliegan aumentan las posibilidades de victoria de Flick a más del 90 %.

Los resultados de septiembre han demostrado claramente que las batallas tácticas entre entrenadores en La Liga han alcanzado un nuevo nivel de intensidad.

¿En su opinión, dados los resultados y las estadísticas, quién merece más el premio al entrenador del mes de septiembre entre estos tres candidatos: Hans-Dieter Flick con sus 19 goles o el invicto Manuel Pellegrini? ¡Deje sus opiniones en los comentarios y comparta este análisis del campeonato español con todos los amantes del fútbol!