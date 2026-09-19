Alex Baena compara a Lamine Yamal con Lionel Messi

El centrocampista del Villarreal, Alex Baena, ha expresado su gran admiración por la joven estrella del FC Barcelona, Lamine Yamal. Según Goal.com, el futbolista español admitió que los movimientos en el campo del extremo de 17 años le recuerdan a las sensaciones que experimentaba cuando veía jugar a Lionel Messi. Baena destacó que no se pierde ningún partido de los catalanes precisamente para ver a Lamine Yamal en acción. Así lo informa Goal.com informa .

Actualmente, la progresión del canterano de La Masia está atrayendo la atención de todo el mundo del fútbol. Durante las concentraciones con la selección nacional, Alex Baena ha tenido la oportunidad de observar de cerca los movimientos del joven talento en los entrenamientos. Según sus palabras, Lamine es capaz de realizar acciones únicas que nadie más en el fútbol profesional puede hacer, lo que lo distingue claramente de sus competidores.

La similitud entre Lamine Yamal y Lionel Messi

En una entrevista con DAZN, Alex Baena declaró abiertamente que considera a Lamine Yamal el mejor jugador del mundo en la actualidad. El experimentado centrocampista confesó que antes solo se sentaba frente al televisor para ver a Lionel Messi, y que ahora esa situación se repite gracias a Lamine. Admitió que le resulta difícil seguir los partidos del club catalán si el joven extremo no está en el campo.

Mientras los debates sobre los premios individuales, especialmente el Balón de Oro, continúan en el mundo del fútbol, Baena también reveló su propio trío de favoritos. Según él, los tres mejores jugadores del mundo actualmente son Lamine Yamal, Rodri y Lionel Messi. Expresó su opinión sobre cada candidato.

Debates sobre los criterios del Balón de Oro

Los éxitos internacionales de Rodri y la capacidad de Lionel Messi para seguir rindiendo a un alto nivel a sus 39 años son muy valorados por los expertos. Lamine Yamal mismo había expresado en sus recientes entrevistas su descontento por cómo han cambiado los criterios para otorgar premios individuales en el fútbol moderno. Según él, el premio debería basarse en el talento puro y la habilidad individual, no solo en los logros colectivos.

Según Yamal, mientras que en la era de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo los mejores eran premiados con justicia, hoy en día, dar preferencia a un jugador solo por ganar la Champions League perjudica la esencia del premio. Aun así, el reconocimiento de profesionales como Alex Baena confirma una vez más lo brillante que es el futuro del joven extremo.