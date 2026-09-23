Lamine Yamal admite abiertamente la velocidad aterradora de Mbappé y Raphinha

La joven estrella más brillante del fútbol mundial, el extremo del FC Barcelona Lamine Yamal, habló con entusiasmo sobre la competencia en el fútbol moderno y sus sueños personales. En una entrevista exclusiva concedida al prestigioso medio Movistar el prodigio de 19 años reveló qué cualidad aterradora de su compañero Raphinha y de su principal rival, el delantero del Real Madrid Kylian Mbappéadmira sinceramente. Al responder sobre la velocidad, Yamal destacó la dinámica de estas dos superestrellas: « Sí, creo que Mbappé y Raphinha son los dos jugadores de los que aprendo en este aspecto. En los entrenamientos, Raphinha lanza el balón hacia adelante y corre a una velocidad tan increíble que ¡ni en tres días podrías alcanzarlo! Mbappé tiene esa misma reactividad. Ambos son jugadores increíblemente rápidos ».

Al comparar sus parámetros físicos y los de Pedri con los de ellos, Yamal no ocultó su mayor lamento en el campo: « Pedri y yo no somos jugadores muy rápidos, y siempre decimos: "Si tuviéramos su velocidad, estaríamos años luz por delante de todo el fútbol". ¡Imagínate a Pedri con la velocidad de Mbappé! Nadie podría quitarle el balón. Al final, la velocidad es lo más importante en el fútbol: si soy más rápido que tú, siempre llegaré primero al punto necesario y marcaré ».

Entonces, ¿Lamine Yamal, considerado inigualable en regate e inteligencia futbolística, realmente carece de velocidad? ¿Cómo decidirá esta superioridad de Mbappé y Raphinha el destino de los derbis de La Liga, y quién ganará en el choque entre la inteligencia y la velocidad?

« Una persecución de tres días, el sueño de Pedri y la filosofía de la velocidad »: 5 puntos clave de las confesiones de Yamal

Los aspectos más impactantes de la entrevista de Lamine Yamal:

Admiración por Raphinha y Mbappé: Yamal afirmó que en el fútbol moderno considera a Raphinha y Kylian Mbappécomo sus modelos ideales en cuanto a velocidad;

« Imposible de alcanzar en tres días »: La estrella española testificó que en los entrenamientos es absolutamente imposible alcanzar a Raphinha cuando lanza el balón hacia adelante;

Conversaciones internas con Pedri: Yamal reveló que a menudo discuten que no son rápidos, pero que con el sprint de Mbappé podrían estar «años luz» por delante en la historia del fútbol;

Peligro absoluto — el Pedri reactivo: Se destacó que si se añadiera la velocidad de Mbappé a Pedri, ningún defensa en el mundo podría quitarle el balón;

La velocidad — clave de la victoria: Según Yamal, la velocidad es el factor decisivo en el fútbol, porque el jugador más rápido siempre llega primero al balón para finalizar.

Estrellas del FC Barcelona y del Real Madrid: Comparación entre inteligencia y velocidad reactiva

Análisis del estilo de juego y puntos fuertes de los jugadores mencionados por Lamine Yamal:

Jugador y club Punto fuerte principal Defecto o cualidad deseada Rol e impacto en el campo Kylian Mbappé (Real Madrid) Velocidad inicial y máxima reactiva Movimiento sin balón en el juego de posición Romper al rival en contraataques y zonas libres Raphinha (FC Barcelona) Velocidad «imposible de alcanzar en tres días» y presión A veces falta de sangre fría Penetraciones fulgurantes por la banda y presión incesante Pedri (FC Barcelona) Inteligencia futbolística y control increíbles Velocidad elevada (sprint) como la de Mbappé Gestión del ritmo y combinaciones en el centro del campo Lamine Yamal (FC Barcelona) Regates únicos, pases precisos y fintas Velocidad máxima en larga distancia Regatear al rival en uno contra uno y crear ocasiones en el área

Expertise y análisis futbolístico: ¿Por qué este reconocimiento de Yamal es un signo de madurez?

Conclusiones de los ojeadores y analistas tácticos del fútbol europeo:

La sana humildad de la joven estrella: El hecho de que un jugador convertido en estrella mundial a los 19 años admita abiertamente sus carencias y reconozca la superioridad de su rival Mbappé demuestra su gran cultura deportiva y madurez;

El dilema «Inteligencia y velocidad»: Lionel Messi tampoco era el velocista más rápido al inicio de su carrera, pero su frecuencia de zancada con el balón y su velocidad de pensamiento eran superiores a los demás; el dúo Yamal y Pedri sigue exactamente este camino: piensan más rápido con el cerebro que con el cuerpo;

La hipótesis «Pedri + Mbappé»: La fantasía de Yamal no es en vano; si la visión de juego y la precisión de pase de Pedri se combinaran con la velocidad de 36-37 km/h de Mbappé, significaría la creación de un «cíborg» absoluto e imparable en el fútbol moderno;

Respeto por el trabajo duro de Raphinha: El entrenamiento incesante y la preparación física de Raphinha sirven de gran lección para el joven Yamal; las bandas del FC Barcelona de hoy crean confusión en los defensas gracias a esta diversidad: una por velocidad pura, otra por fintas y regates.

Esta entrevista sincera de Lamine Yamal demostró que la grandeza no se alcanza solo creyendo en las propias fuerzas, sino también aprendiendo de los mejores aspectos de los rivales.

En su opinión, ¿qué factor aporta más victorias en el fútbol moderno: la velocidad reactiva de Kylian Mbappé y Raphinha o la inteligencia futbolística única de Pedri y Lamine Yamal? Si Pedri realmente tuviera la velocidad de Mbappé, ¿podría ganar el «Balón de Oro» cada año sin competencia alguna? ¡Deje sus opiniones personales en los comentarios y comparta este artículo exclusivo, lleno de debate para los aficionados al fútbol, con todos sus amigos!