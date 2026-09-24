La Liga anuncia los nominados al mejor jugador de septiembre: ¿Quién merece el premio?

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La Liga anuncia los nominados al mejor jugador de septiembre: ¿Quién merece el premio?

Al concluir el primer mes de otoño en La Liga, la dirección del campeonato ha revelado oficialmente a los 5 finalistas para el premio al Jugador del Mes de septiembre. Esta prestigiosa lista incluye no solo a superestrellas de los grandes clubes, sino también a talentos que han causado sensación en equipos más modestos. Entre los candidatos, el extremo del FC Barcelona, Raphinha Dias, destaca por su fantástica eficacia: ha marcado 7 goles y dado 2 asistencias en solo 326 minutos.

El arma principal del Real Madrid Kylian Mbappé se unió a la competencia disputando 360 minutos completos, con 3 goles, 2 asistencias y 21 duelos ganados. Además, el nuevo delantero del Atlético de Madrid, Jonathan David, registró 3 goles y 1 asistencia en solo 160 minutos, estableciendo un récord de eficiencia por minuto. Las sorpresas de la lista son Sergio Camello del Rayo Vallecano (4 goles, 1 asistencia, 20 duelos) y el goleador del Elche, Fer Niño (4 goles, 20 duelos).

¿Las 9 acciones decisivas de Raphinha le garantizan el trofeo, podrá Mbappé llevarse el premio a Madrid, o los representantes de los equipos modestos sorprenderán a los favoritos?

«El recital de Raphinha, la regularidad de Mbappé y la super-eficiencia de David»: Los 5 puntos clave de los candidatos

Datos estadísticos importantes sobre el quinteto oficial anunciado por La Liga:

  • Raphinha — el rey absoluto de los goles: El líder del FC Barcelona participó en 9 goles en septiembre, con 7 tantos y 2 asistencias;

  • El tiempo de juego máximo de Mbappé: La estrella francesa disputó 360 minutos (4 partidos completos), sumando 3 goles, 2 asistencias y 21 duelos ganados;

  • La super-eficiencia de Jonathan David: El delantero del Atlético solo necesitó 160 minutos para sumar 3 goles y 1 asistencia (una acción decisiva cada 40 minutos);

  • La explosión inesperada de Camello: El delantero del Rayo Vallecano, Sergio Camello, impulsó a su club con 4 goles y 1 asistencia;

  • La combatividad de Fer Niño: El representante del Elche marcó 4 goles en 242 minutos y ganó 20 duelos difíciles.

La Liga — Septiembre 2026: Comparativa de los candidatos al Jugador del Mes

Indicadores de tiempo de juego, eficiencia y parámetros técnicos de los candidatos:

Jugador y equipo

Minutos jugados

Número de goles

Asistencias

Duelos ganados

Precisión de pases

Raphinha Dias (FC Barcelona)

326 minutos

7 goles

2 asistencias

13

81%

Kylian Mbappé (Real Madrid)

360 minutos

3 goles

2 asistencias

21

86%

Sergio Camello (Rayo Vallecano)

279 minutos

4 goles

1 asistencia

20

86%

Fer Niño (Elche)

242 minutos

4 goles

0

20

69%

Jonathan David (Atlético de Madrid)

160 minutos

3 goles

1 asistencia

5

86%

Expertise y análisis: ¿Quién merece más el premio de La Liga en septiembre?

Conclusiones de los comentaristas y centros de análisis estadístico:

  • La forma cósmica de Raphinha: El extremo brasileño, uno de los capitanes del Barça, mostró su mejor forma en septiembre; 7 goles y 2 asistencias en 326 minutos es el mejor rendimiento no solo en La Liga, sino en todo el top 5 europeo, convirtiéndolo en el favorito n.º 1;

  • El trabajo duro de Mbappé: Kylian jugó todos los partidos del Real, atrayendo la atención de los defensas; sus 21 duelos ganados y 86% de precisión prueban que es tanto un creador como un finalizador;

  • El ratio minutos/gol de David: Jonathan David se adaptó muy rápido al sistema de Simeone; a pesar de un tiempo de juego limitado (160 minutos), fue decisivo en cada aparición;

  • El heroísmo de los líderes del Rayo y del Elche: Sergio Camello y Fer Niño merecen elogios por sus 4 goles cada uno en clubes de presupuesto modesto; su combatividad en los duelos fue crucial contra los grandes clubes.

Los resultados de septiembre muestran que la lucha por los premios individuales es tan intensa como la carrera por el título en La Liga.

¿Quién crees que merece más el título de jugador del mes entre estos 5 candidatos? ¡Deja tus opiniones en los comentarios y comparte este análisis con todos los apasionados del fútbol!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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