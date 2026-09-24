«Que me den a cualquiera del Top 10»: Usman Nurmagomedov desafía a la élite de la UFC

En el escenario mundial de las artes marciales mixtas (MMA), Usman Nurmagomedov, uno de los luchadores más peligrosos e invictos, independientemente de la categoría de peso, ha hecho una declaración global que ha sacudido a toda la élite de la UFC. Tras completar con éxito su último combate bajo contrato con la promoción PFL (antigua Bellator) y acercarse oficialmente al estatus de agente libre, la estrella daguestaní anunció que está lista para entrar en el octágono más prestigioso del mundo.

Usman afirmó que tiene la fuerza necesaria para destrozar a cualquier luchador de renombre en la división de peso ligero de la UFC, lanzando un desafío audaz y sin concesiones a las mayores estrellas de la organización de Dana White: «Puedo vencer a toda la categoría de peso ligero de la UFC, incluso a todos los luchadores del Top 10. ¿Necesito un combate para calentar? Siempre estoy listo. Que me den a cualquier luchador, para mí no es un problema: ¡Sarukyan, Gaethje, Oliveira o Holloway, no importa!». La determinación de Usman, el próximo representante invicto de la escuela daguestaní, podría romper la paz en la división de peso ligero y abrir de par en par las puertas a grandes supercombates en la promoción de Dana White.

¿Presentará Dana White a Usman a los principales aspirantes, aceptarán Sarukyan u Oliveira este desafío abierto, y podrá la dinastía Nurmagomedov recuperar el control del peso ligero de la UFC?

«Amenaza al Top 10, 4 nombres y el fin del contrato PFL»: los 5 puntos clave de la declaración de Usman

Hechos y tesis más importantes de la impactante declaración de Usman Nurmagomedov:

Amenaza abierta a todo el peso ligero de la UFC: Usman expresó su confianza al 100 % en poder superar a cualquier luchador de la lista del Top 10;

Se mencionaron 4 nombres de grandes estrellas: El deportista daguestaní dijo que aceptaría sin dudarlo entrar al octágono contra Arman Sarukyan, Justin Gaethje, Charles Oliveira y Max Holloway;

Listo incluso para un combate de «calentamiento»: Usman enfatizó que aceptaría en cualquier momento si la dirección de la UFC le ofreciera un combate de adaptación antes de una pelea por el título;

El contrato PFL ha terminado: El luchador ya disputó su último combate bajo el acuerdo con la organización y ahora su camino está abierto directamente hacia la UFC;

La nueva soberanía de la familia Nurmagomedov: Después de Khabib Nurmagomedov e Islam Makhachev, se están creando todas las bases para que aparezca otro campeón invicto en la división.

Usman Nurmagomedov y los grandes del peso ligero de la UFC: Análisis de potencial y posibles combates

Comparación de fuerzas con las cuatro estrellas a las que Usman desafió:

Rivales potenciales Ranking y estatus en la división Formato de combate para Usman Nurmagomedov La intriga principal del enfrentamiento Arman Sarukyan Aspirante n.º 1, el luchador físicamente más sólido Supercombate sin concesiones en el suelo y lucha ¿Qué escuela es más fuerte: la daguestaní o la lucha libre de Sarukyan? Justin Gaethje Poseedor del BMF, noqueador peligroso Duelo de intensidad en striking y patadas (low-kicks) El arte de mantener la distancia de Usman contra los «cañones» de Gaethje Charles Oliveira Excampeón de la división, rey del grappling Combate de sumisiones y combinaciones peligrosas en el suelo ¿Puede el estilo de los Nurmagomedov volver a aniquilar al maestro del jiu-jitsu Oliveira? Max Holloway El boxeador más resistente y rápido en la historia de las MMA Ritmo alto y gran dinamismo en 5 asaltos La maestría en kickboxing de Usman contra las infinitas combinaciones de Max USMAN NURMAGOMEDOV Campeón invicto (contrato PFL terminado) «Incluso para calentar, estoy listo para cualquiera» Deconstrucción absoluta de la élite del Top 10 de la UFC

Expertise y análisis de MMA: ¿Por qué Usman Nurmagomedov es el aspirante más peligroso al cinturón de la UFC?

Conclusiones de los comentaristas internacionales de MMA y expertos en artes marciales:

Un estilo universal diferente al de Khabib e Islam: Si Khabib e Islam dependen más de la lucha y el control físico, Usman Nurmagomedov es un atleta universal perfecto capaz de destrozar al rival a distancia con golpes de puño y pierna (kickboxing y Muay Thai); esto le da una gran ventaja contra strikers como Gaethje o Holloway;

El rival más incómodo para Sarukyan y Gaethje: Los líderes actuales de la división rara vez se han enfrentado a luchadores tan altos, rápidos y que al mismo tiempo posean una base de lucha fenomenal como Usman;

Dana White y los intereses de la UFC: Una vez terminado el contrato PFL, Usman entrará en negociaciones con la UFC como agente libre; el apellido «Nurmagomedov» es la marca más grande que garantiza millones en ventas de transmisiones (PPV) en todo el mundo;

Sucesión natural en la división: Mientras Islam Makhachev apunta a subir al peso wélter o a grandes supercombates, la entrada de Usman en la división es el plan perfecto para mantener el trono del peso ligero bajo el control de la familia.

Esta audaz declaración de Usman Nurmagomedov es, sin duda, el preludio de grandes contratos y de los supercombates más candentes de 2026.

¿Crees que si Usman Nurmagomedov pasa a la UFC, podrá vencer a Arman Sarukyan o Justin Gaethje? ¿A qué luchador te gustaría que le dieran como primer rival en el octágono? ¡Deja tus opiniones personales y pronósticos de combate en los comentarios y comparte esta noticia explosiva del mundo de las MMA con todos los aficionados a las artes marciales!