Astrolab e Interstellar Mapping buscan recursos hídricos en la Luna

Ha comenzado la búsqueda de recursos estratégicos para la futura Moon Base planificada en la superficie lunar. La empresa Astrolab ha firmado un acuerdo de asociación oficial con Interstellar Mapping, especializada en la cartografía de recursos subterráneos. Esta iniciativa conjunta tiene como objetivo preparar minuciosamente los futuros programas espaciales de la NASA y evaluar con precisión las reservas naturales. Así lo informa Ixbt.com. informa .

Según información de ixbt.com, los expertos de Interstellar Mapping analizarán en profundidad las capas inferiores del suelo lunar. Su tarea principal consiste en identificar las áreas con mayor probabilidad de contener sustancias volátiles que contienen hidrógeno y capas de hielo. Cabe destacar que este experimento representa el primer paso práctico de la empresa en el trabajo con misiones lunares con fines comerciales.

Enfoque científico y proceso de búsqueda

La búsqueda de recursos hídricos en la Luna no se limita a elegir las zonas más frías u oscuras. Según explica Andrew Hazelton, CEO de Interstellar Mapping, comprender profundamente los procesos térmicos bajo la capa superficial juega un papel decisivo para determinar dónde se han conservado el agua y el hielo durante largos periodos.

Los datos analíticos obtenidos servirán como guía principal para el moderno rover de Astrolab, llamado FLIP (FLEX Lunar Innovation Platform). Este dispositivo inteligente podrá desplazarse por las coordenadas indicadas y tomar muestras de suelo para análisis científicos.

Planes futuros y perspectivas espaciales

Actualmente, una de las etapas más importantes del proyecto, los procesos de preparación previos al vuelo, está llegando a su fin. Se ha seleccionado el módulo de aterrizaje Griffin-1 de la empresa Astrobotic para garantizar la llegada exitosa del rover al polo sur lunar. Esta misión está planificada dentro del programa CLPS de la NASA y está prevista para noviembre de este año.

Según los expertos, el agua encontrada en la superficie lunar no solo despierta interés científico, sino que también actúa como materia prima estratégica. En el futuro, estos recursos se utilizarán para abastecer de combustible a las naves espaciales antes de sus viajes directos a Marte y otros planetas lejanos. Como resultado, se espera que la base lunar se convierta en el principal «nodo de tránsito» de la humanidad en el espacio profundo.