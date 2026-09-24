Craig Bellamy sobre Cristiano Ronaldo: 1000 goles es simplemente increíble

El seleccionador de Gales, Craig Bellamy, elogió al capitán de Portugal, Cristiano Ronaldo, antes del partido de la UEFA Nations League en el Estadio José Alvalade de Lisboa. El técnico no ocultó su admiración por la larga trayectoria del delantero portugués y apoyó su objetivo de alcanzar los 1000 goles en su carrera. Así lo informa Goal.com.

El entrenador galés calificó a Ronaldo como una de las mayores leyendas en la historia del fútbol, destacando que su legado será recordado por siglos. Al mismo tiempo, Bellamy bromeó diciendo que Cristiano debería continuar con sus récords después de jugar contra ellos. Este encuentro genera gran expectativa en el mundo del fútbol.

Rivalidades en su etapa como jugador

Durante su carrera como futbolista, el entrenador se enfrentó a Cristiano Ronaldo en varias ocasiones en la Premier League. Habiendo jugado para Liverpool, Newcastle United, Blackburn Rovers y West Ham United, Bellamy se midió contra el delantero portugués en cinco ocasiones.

Uno de sus enfrentamientos más memorables ocurrió en la temporada 2008-2009. En aquel partido de dominio claro, Ronaldo anotó un doblete en Old Trafford, asegurando la victoria del Manchester United por 2-0 sobre el West Ham.

Un rompecabezas defensivo y la marca de los mil

Habiendo participado en partidos intensos como el derbi del Noroeste con el Liverpool, Bellamy sabe lo difícil que es Ronaldo para los defensas. Por ello, destacó la enorme meta del delantero portugués.

«Estamos hablando de 1000 goles. ¿En serio? ¿Quién más puede marcar 1000 goles?», exclamó Bellamy con asombro. Continuó bromeando: «Es simplemente increíble, espero que llegue a esa cifra, pero no mañana contra nosotros. Que todo empiece después de nuestro partido».

Cambios en el cuerpo técnico de Portugal

El seleccionador de Gales también se refirió a los cambios en el cuerpo técnico de la selección de Portugal. Calificó al nuevo entrenador Jorge Jesus como un táctico brillante capaz de explotar el potencial de clase mundial del equipo.

Según Bellamy, este técnico experimentado puede aportar la disciplina y estructura que le faltaban a la talentosa plantilla de Portugal. Se espera que este partido de la UEFA Nations League sea una prueba importante para ambos equipos.