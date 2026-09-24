Harry Kane habla sobre la dramática derrota ante Argentina

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Harry Kane habla sobre la dramática derrota ante Argentina

El delantero del Bayern Múnich y capitán de la selección de Inglaterra, Harry Kane, admitió que la dura derrota sufrida ante la selección nacional de Argentina se ha convertido en el recuerdo más doloroso de su carrera. Esta dramática y amarga eliminación fue marcada como el punto más bajo en la carrera internacional del jugador. Así lo informa Goal.com informa .

A pesar del fracaso en la semifinal del Mundial en el MetLife Stadium, diez semanas después, los Three Lions están dando un nuevo paso bajo la dirección de Thomas Tuchel. El equipo centra su atención en la próxima Liga de Naciones y la Eurocopa 2028, pero el golpe psicológico del partido contra Argentina aún persiste.

La derrota y sus consecuencias

El resultado insatisfactorio tuvo un impacto tan fuerte que el delantero de 33 años no pudo ver la final decisiva entre España y Argentina. En su lugar, tuvo que distraerse jugando al golf en Nueva York. Según el jugador, este colapso fue más doloroso que el penalti fallado en Catar.

Según Goal.com, Kane destacó en su entrevista que el abandono del estilo de juego característico del equipo fue el problema principal. Añadió que perder actuando en contra de sus propios principios agravó la situación.

Desafíos futuros y conclusiones

El experimentado capitán de la selección de Inglaterra, con 121 partidos internacionales, admitió que los problemas persisten al enfrentarse a rivales fuertes en las fases decisivas de los grandes torneos. Según él, esto podría estar relacionado con la mentalidad, las personalidades o la dirección táctica en el campo.

Se requieren discusiones profundas dentro del equipo sobre este tema. Harry Kane exige que esta amarga experiencia sirva como un fuerte impulso para mantener su estilo de juego bajo alta presión en el futuro.

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Jahongir Tursunov
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