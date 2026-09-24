En los XX Juegos Asiáticos, organizados por las ciudades japonesas de Aichi y Nagoya, los representantes del equipo nacional de boxeo de Uzbekistán continúan su camino imparable hacia la victoria. Nuestro talentoso boxeador Shavkatjon Boltayev, que defiende los colores del país en la categoría de -70 kg, demostró una gran maestría en su primer combate. En un enfrentamiento intenso de octavos de final, nuestro compatriota se midió ante Corea del Sur , representada por Kim Junsu.

Tras tres asaltos de gran tensión, Boltayev logró una victoria convincente por 4:1, clasificándose para los cuartos de final; el boxeador coreano se vio obligado a finalizar su participación en los Juegos Asiáticos. Cabe recordar que en este prestigioso evento deportivo, el equipo masculino de Uzbekistán compite en 6 categorías de peso, y el femenino en 5. En esta misma categoría de -70 kg, la presencia de la joven estrella Torexan Sabirxan, representando al vecino Kazajistán, intensifica aún más la competencia.

Según la Federación de Boxeo de Uzbekistán, otro duelo muy esperado aguarda a los aficionados: el combate femenino entre nuestra compatriota Navbahor Hamidova y la surcoreana Seon Sujin. Las pruebas de boxeo continuarán hasta el 2 de octubre, y los Juegos Asiáticos hasta el 4 de octubre. ¿Logrará Shavkatjon Boltayev superar los cuartos de final y enfrentarse potencialmente a Torexan Sabirxan en un choque cumbre? ¿Cómo conquistarán los boxeadores uzbekos los podios en Japón?

«Victoria 4:1, el factor Sabirxan y el próximo rival coreano»: 5 puntos clave del combate

El éxito de Shavkatjon Boltayev y los hechos más importantes del torneo de boxeo:

Un inicio sólido y clasificación a cuartos de final: Shavkatjon Boltayev venció a Kim Junsu por 4:1 en octavos, entrando en el top 8;

Boxeador coreano eliminado del torneo: Kim Junsu no pudo resistir la presión de los tres asaltos y se despidió de los combates de Aichi-Nagoya;

Competencia feroz en -70 kg: La participación del famoso Torexan Sabirxan por Kazajistán garantiza combates intensos por la medalla de oro;

Próximo enfrentamiento — Navbahor Hamidova en el ring: Los aficionados al boxeo esperan otro duelo Uzbekistán–Corea del Sur — el combate entre Hamidova y Seon Sujin;

Plantillas y calendario de la competición: Uzbekistán participa en 6 categorías masculinas y 5 femeninas; las finales de boxeo terminan el 2 de octubre.

«Aichi-Nagoya 2026»: Indicadores analíticos del combate entre Shavkatjon Boltayev y Kim Junsu

Parámetros del combate de octavos de final y panorama general de la competición:

Indicadores y criterios Shavkatjon Boltayev (Uzbekistán) Kim Junsu (Corea del Sur) Categoría de peso -70 kg -70 kg Etapa de la competición Octavos de final Octavos de final Dinámica del combate Ataques ofensivos y series de golpes precisos Defensa y tentativas de contraataque Decisión final de los jueces Victoria 4:1 Derrota Futuro en el torneo Clasificación a cuartos de final (hacia las medallas) Eliminado de la competición Principal rival potencial Torexan Sabirxan (Kazajistán) —

Experticia y análisis: ¿Por qué esta victoria de Boltayev otorga una ventaja estratégica al equipo?

Conclusiones de los comentaristas deportivos y del cuerpo técnico nacional:

Romper el estilo incómodo de la escuela coreana: Los atletas surcoreanos son conocidos por ser resistentes y rápidos, manteniendo un ritmo constante durante tres asaltos; la victoria 4:1 de Boltayev demuestra su gran preparación física;

Posible enfrentamiento central con Torexan Sabirxan: Sabirxan es la principal esperanza de Kazajistán en -70 kg; cada victoria de Boltayev prepara el terreno para una final explosiva del derbi kazajo-uzbeko;

Equilibrio del equipo e impulso ganador: Con 6 hombres y 5 mujeres, avanzar sin pérdidas desde las primeras rondas es crucial para liderar el medallero;

Apoyo moral para Navbahor Hamidova: La victoria de Boltayev brinda confianza adicional a Navbahor Hamidova antes de su combate contra Seon Sujin.

La victoria convincente de Shavkatjon Boltayev en el ring japonés demuestra una vez más la posición dominante de la escuela de boxeo uzbeka en el continente.

En su opinión, ¿podrá Shavkatjon Boltayev vencer al kazajo Torexan Sabirxan y convertirse en campeón de los Juegos Asiáticos? ¿Qué expectativas tiene para el combate Hamidova-Sujin? ¡Deje sus pronósticos en los comentarios!